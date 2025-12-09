EEUU sanciona a una red transnacional que recluta colombianos para luchar en la guerra de Sudán

Publicado por Diane Hernández 9 de diciembre, 2025

El Departamento del Tesoro anunció este martes que impuso sanciones a una red transnacional que, según afirmó, recluta a exmilitares colombianos -e incluso a niños- para combatir junto a paramilitares en la guerra civil de Sudán.

La guerra sudanesa, iniciada en abril de 2023, enfrenta al ejército del país y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). El conflicto ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, convirtiéndose en la "peor crisis humanitaria" del mundo, de acuerdo con Naciones Unidas.

El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente Donald Trump que interviniese para poner fin a la guerra civil, pero los intentos de negociación han fracasado de manera reiterada desde el inicio de los combates.

Según informó el Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones anunciadas el martes recaen sobre cuatro personas y cuatro entidades. Las medidas se dirigen contra una red internacional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños", para luchar en las filas de las RFS, indicó la institución en un comunicado.

"Las RFS han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños", declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en la nota oficial.

¿Quiénes son los sancionados? Álvaro Andrés Quijano Becerra, exmilitar colombiano con doble nacionalidad colombo-italiana y residente en Emiratos Árabes Unidos, es señalado como figura clave en el reclutamiento y envío de exmilitares colombianos para combatir en Sudán. Para ello utiliza una red de socios y empresas que facilitan tanto la contratación como el movimiento de fondos.



En Colombia, su principal plataforma de reclutamiento es la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, que ofrece puestos como operadores de drones, francotiradores y traductores mediante su web, chats y reuniones informales. La empresa está administrada por la esposa de Quijano, Claudia Viviana Oliveros Forero -también sancionada.



Para reducir su exposición legal, A4SI utiliza a Global Staffing SA (ahora Talent Bridge, SA), con sede en Panamá, que firma contratos y recibe pagos en su nombre. Sin embargo, ambas compañías están estrechamente ligadas: sus sitios web son idénticos y Oliveros ocupó cargos directivos en Global Staffing hasta hace poco.



Otra pieza clave es Maine Global Corp, una agencia de empleo en Bogotá dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, quien maneja empresas en Colombia, EEUU y el Reino Unido. Maine Global administra y distribuye fondos para Global Staffing y la empresa contratante, incluidas nóminas y cambio de divisas. En 2024 y 2025, compañías estadounidenses vinculadas a Duque realizaron transferencias por millones de dólares hacia Maine Global, Global Staffing y la firma que contrató a los colombianos.



Finalmente, Mónica Muñoz Ucros, gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito, también figura en estas operaciones financieras mediante transferencias con una empresa estadounidense asociada a Duque y con el propio Duque.

Las sanciones

Las medidas bloquean el ingreso a Estados Unidos de todos los sancionados, congelan sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier tipo de apoyo financiero o material a estas empresas o sus directivos.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada, advirtió el comunicado.

"La guerra civil en Sudán amenaza con desestabilizar la región y convertir al país en un refugio para quienes amenazan a Estados Unidos", señaló el Tesoro.

En enero, el Departamento de Estado afirmó que miembros de las RFS habían cometido un genocidio.

"Desde el inicio del conflicto en abril de 2023, las RSF y sus milicias aliadas han atacado repetidamente a la población civil, asesinando sistemáticamente a hombres y niños, incluso bebés, y agrediendo deliberadamente a mujeres y niñas mediante violaciones y otras formas de violencia sexual", agrega la nota.