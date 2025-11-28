El intento de expulsar a una congresista de Florida se suma a una oleada de reprimendas

Publicado por Merrilee Gasser | The Center Square contributor | Just The News 28 de noviembre, 2025

Un esfuerzo para expulsar a la representante de Florida Sheila Cherfilus-McCormick del Congreso es una de varias reprimendas formales que los legisladores de la Cámara han perseguido entre sí en los últimos días.

Horas después de que los fiscales anunciaran el 19 de noviembre que Cherfilus-McCormick había sido acusada de robar 5 millones de dólares de ayudas federales para catástrofes y enviar parte de ellos a su campaña electoral, el representante republicano por Florida Greg Steube publicó en X que intentaría censurarla si no dimitía. Luego anunció que "pasaría directamente a la expulsión", y presentó una legislación que aún está pendiente.

Cherfilus-McCormick, que pagó la fianza el martes, ha negado haber actuado mal y ha dicho que no tiene previsto dejar su escaño. Renunció a su cargo de máxima representante demócrata en una subcomisión de Asuntos Exteriores del Senado, tal y como exigen las normas de la bancada demócrata.

Los legisladores de la Cámara de Representantes presentaron la semana pasada otras seis medidas para reprenderse mutuamente por diversos motivos. Las acusaciones iban desde subversión electoral y falsas reclamaciones de condecoraciones militares hasta lucrarse con contratos gubernamentales y comunicarse con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein durante audiencias en el Congreso hace años.

Los intentos de reprimendas formales han sido raros hasta hace pocos años. Las acusaciones de conducta indebida se han enviado normalmente al Comité de Ética de la Cámara para que las investigue, como ocurrió el año pasado en el caso de Cherfilus-McCormick. El comité no ha publicado un informe sobre el caso, y Steube ha indicado que mientras tanto no presionará para que se vote la expulsión.

Se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara para expulsar a un miembro. Sólo seis miembros han sido expulsados.

La expulsión más reciente se produjo en 2023, después de que el Comité de Ética determinara que el representante George Santos, republicano por Nueva York, utilizó indebidamente fondos de campaña para uso personal, cometió fraude y presentó informes falsos ante la Comisión Federal Electoral.

Santos cumplió tres meses de una condena de siete años de prisión por fraude electrónico y usurpación de identidad hasta que el presidente Donald Trump commutó su sentencia en octubre.

Cherfilus-McCormick no es el único floridano que se enfrenta a intentos de amonestación. En septiembre, el representante Cory Mills, republicano de Florida, fue objeto de una resolución de censura presentada por la representante Yvette Clarke, demócrata de Nueva York, que alegó mala conducta legal y ética. Mills negó haber actuado mal y Clarke no presionó para que se votara.

Más recientemente, la congresista Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, solicitó la censura de Mills y su destitución de las comisiones a las que estaba asignado, alegando que violó las leyes de financiación de campañas, hizo un uso indebido de su cargo en la Cámara y cometió faltas sexuales y violencia en el noviazgo. Mills ha dicho que las acusaciones son falsas.

La Cámara votó el 19 de noviembre a favor de enviar la resolución al Comité de Ética, que creó un subcomité de investigación para revisar las acusaciones.

