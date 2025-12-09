Una juez federal bloquea el intento de Trump de frenar nuevos proyectos eólicos

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de diciembre, 2025

La juez federal del Distrito de Massachusetts Patti Saris rechazó oficialmente este lunes el intento por parte de la Administración del presidente Donald Trump de detener las aprobaciones para todos y cada uno de los nuevos proyectos de energía eólica, en lo que representa un considerable revés a los esfuerzos del mandatario republicano por obstaculizar las energías renovables, los cuales representaron una de las promesas de su campaña presidencial, además de la recuperación económica y la crisis migratoria heredada de la pasada Administración del expresidente demócrata Joe Biden.

La juez Patti Saris, quien fue designada a su cargo por el expresidente Bill Clinton, dictaminó que las acciones cometidas por el Departamento de Comercio, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento del Interior para suspender todas y cada una de las autorizaciones eólicas fueron ilegales. “No se han emitido permisos desde que se promulgó la Orden Eólica, y los Demandados de la Agencia reconocen que no emitirán ningún permiso al menos hasta que completen la Evaluación Integral, para la cual no existe un cronograma. Esa acción es contraria a la ley”, escribió Saris, quien dejó de esta forma sin efecto lo que llegó a describir como “la orden eólica” de las agencias, la cual determinó como su “decisión de suspender la emisión de todas las autorizaciones relacionadas con proyectos de energía eólica”.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró el fallo de Saris como una victoria para los empleos verdes y la energía renovable en el país. "Massachusetts ha invertido cientos de millones de dólares en energía eólica en alta mar y este día hemos protegido con éxito esas importantes inversiones de la orden ilegal del Gobierno de Trump. Esta victoria crucial también preserva empleos verdes bien remunerados y el acceso a energía confiable y asequible que ayudará a Massachusetts a cumplir con nuestros objetivos climáticos y de energías limpias", dijo Campbell en un comunicado.