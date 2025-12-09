Florida se alinea con la política federal: DeSantis designa como terroristas a la Hermandad Musulmana y CAIR

Publicado por Sabrina Martin 8 de diciembre, 2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) como “organizaciones terroristas extranjeras”. La medida instruye a todas las agencias estatales a “tomar todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales por parte de estas organizaciones”.

El texto difundido por la oficina del gobernador recalca que la prohibición se extiende también a cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material a estos grupos. La orden establece que las instituciones de Florida deberán aplicar las restricciones de manera inmediata para evitar que los recursos estatales se utilicen en actividades que el gobierno considera incompatibles con la ley.

“Florida ha designado a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras. Por la presente se ordena a las agencias de Florida que tomen todas las medidas legales para evitar actividades ilegales por parte de estas organizaciones, incluida la negación de privilegios o recursos a cualquier persona que brinde apoyo material”, indicó el gobernador.

Conexión con la política federal reciente

La decisión en Florida coincide con iniciativas impulsadas desde Washington. Recientemente, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a iniciar un proceso formal para evaluar si ciertos grupos vinculados a la Hermandad Musulmana deben ser clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) o como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

La directiva federal establece que ambos departamentos elaboren un informe en coordinación con la Fiscalía General y la Dirección de Inteligencia Nacional, centrado en el papel de organizaciones presentes en países como Líbano, Egipto y Jordania. El objetivo del documento es determinar si esas entidades mantienen vínculos con actividades violentas que representen riesgos para la seguridad de Estados Unidos o de sus aliados.