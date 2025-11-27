La Justicia confirmó que Carolina del Norte podrá usar su nuevo mapa electoral de tendencia republicana en 2026

Publicado por Joaquín Núñez 26 de noviembre, 2025

El nuevo mapa electoral de Carolina del Norte obtuvo luz verde por parte de la Justicia. Un panel de tres jueces federales le permitió a la Legislatura local la utilización del mapa rediseñado que agrega un escaño más de tendencia republicana en la Cámara de Representantes, de cara a las elecciones de medio término de 2026.

De acuerdo con las leyes del Tar Heel State, no es necesario que el gobernador demócrata, Josh Stein, firme el nuevo mapa. Basta con la aprobación de las dos cámaras de Carolina del Norte, lo que se consumó a finales de octubre. Por lo tanto, será utilizado en los comicios del próximo año.

El mapa transformará la actual división de 10 escaños republicanos y 4 demócratas en una de 11 a 3, eliminando el escaño del congresista demócrata Don Davis en el primer distrito congresional. Este distrito ha estado representado por congresistas negros de forma continua durante más de 30 años.

"Mientras los estados gobernados por los demócratas, como California, hacen todo lo posible por socavar la administración y la agenda del presidente Trump, los republicanos de Carolina del Norte se pusieron manos a la obra para proteger la agenda America First. Los habitantes de Carolina del Norte votaron para enviar al presidente Trump a la Casa Blanca en 2016, 2020 y 2024, y este nuevo mapa refleja ese apoyo", celebró Phil Berger, líder de la mayoría del Senado de Carolina del Norte, en un comunicado.

Otros estados republicanos que rediseñaron sus mapas electorales son Texas, Ohio y Misuri, a la espera de lo que ocurra con Indiana y Utah.

Debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan ganar solo tres escaños para recuperar la mayoría y potencialmente obstruir la agenda del presidente Donald Trump. En este contexto, la Casa Blanca ha estado trabajando con los legisladores estatales para impulsar un esfuerzo de redistribución de distritos que les permita a los republicanos aumentar las chances de quedarse con la mayoría en la Cámara Baja.