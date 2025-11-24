El Pentágono abre una revisión por acusaciones de mala conducta contra el senador Mark Kelly

Publicado por Sabrina Martin 24 de noviembre, 2025

El Pentágono confirmó este lunes que recibió acusaciones de mala conducta contra el senador demócrata Mark Kelly (Arizona) e inició una revisión formal del caso. La decisión llegó días después del video en el que Kelly y otros legisladores demócratas pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas y de inteligencia desobedecer cualquier orden emitida por la Administración Trump que consideraran ilegal.

En un comunicado, el Departamento de Defensa explicó que la revisión busca definir posibles acciones disciplinarias, entre ellas un eventual retorno al servicio activo para enfrentar un proceso de corte marcial, o medidas administrativas. La institución señaló que manejará el caso bajo las normas militares y limitará nuevos comentarios para proteger el proceso.

La respuesta de Kelly y su acusación de presiones políticas

Kelly, capitán retirado de la Marina y exastronauta, dijo que conoció la existencia de la revisión a través de una publicación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X. El senador defendió su servicio en la Marina y en la NASA y afirmó que siempre cumplió con su juramento a la Constitución.

"Si esto pretende intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta Administración, no funcionará. He dado demasiado a este país como para que me silencien unos abusadores que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución", expresó Kelly.

El video que generó la polémica

La reacción en Washington fue inmediata. El presidente Trump calificó a los seis legisladores como “traidores” y acusó al grupo de incurrir en conducta sediciosa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló luego que el presidente quiere que los legisladores enfrenten consecuencias, pero no busca castigos extremos.

El vicepresidente JD Vance también criticó el video y dijo que instruir a los militares a desobedecer al presidente, sin una orden ilegal comprobada, constituye una violación de la ley. Tras la publicación del mensaje, los legisladores demócratas reportaron amenazas “perturbadoras”.

Por qué el caso de Kelly queda bajo jurisdicción militar

El secretario Hegseth explicó que el Pentágono dirige la revisión solo contra Kelly porque él es un militar retirado. Esa condición lo mantiene sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ). Los otros cinco legisladores no entran en esa categoría.

El Departamento de Defensa recordó que los militares retirados continúan bajo el UCMJ para delitos aplicables. También citó la ley federal que prohíbe acciones dirigidas a interferir en la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas. El comunicado afirmó que las órdenes militares se presumen legítimas y que las convicciones personales no justifican su desobediencia.