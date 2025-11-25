El senador Jim Justice aceptó pagar cinco millones para resolver una demanda del DOJ sobre impuestos impagos

Publicado por Joaquín Núñez 25 de noviembre, 2025

El senador Jim Justice aceptó pagar cinco millones de dólares para resolver una demanda del Gobierno federal. Se trata de un caso abierto por el Departamento de Justicia (DOJ) por impuestos federales a la renta no pagados, multas e intereses correspondientes al año fiscal 2009. Antes de llegar al Senado, el republicano se desempeñó como empresario y gobernador de Virginia Occidental. La demanda incluía también a su esposa, Cathy Justice.

Justice, quien resulta ser el miembro más rico de la Cámara Alta, heredó las riendas de la empresa Bluestone, una compañía de carbón de Virginia Occidental. Además, es propietario del Greenbriar Resort en White Sulphur Springs, ubicado en el mismo estado.

Si bien todavía no realizó comentarios al respecto, en octubre le dijo a los periodistas que los reclamos del Servicio Interno de Impuestos (IRS) en su contra podrían tener motivaciones políticas: “Es una situación que tenemos que superar. Es más bien una maniobra política, pero al mismo tiempo es una situación con la que las grandes empresas lidian constantemente. Ya vieron todo lo que enfrentó el presidente Trump. En definitiva, diría que hay que dejarlo estar y ver cómo se desarrolla todo”.

"La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Virginia Occidental, se presentó casi 10 años después de la evaluación inicial de impuestos no pagados por parte del Servicio de Impuestos Internos", informaron desde Bloomberg Law.

En cuanto a su actividad legislativa, Justice integra los comités de Agricultura, Energía y Recursos Naturales, y Pequeñas Empresas.