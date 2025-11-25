El senador Jim Justice aceptó pagar cinco millones para resolver una demanda del DOJ sobre impuestos impagos
El republicano y exgobernador de Virginia Occidental es el miembro más rico del Senado.
El senador Jim Justice aceptó pagar cinco millones de dólares para resolver una demanda del Gobierno federal. Se trata de un caso abierto por el Departamento de Justicia (DOJ) por impuestos federales a la renta no pagados, multas e intereses correspondientes al año fiscal 2009. Antes de llegar al Senado, el republicano se desempeñó como empresario y gobernador de Virginia Occidental. La demanda incluía también a su esposa, Cathy Justice.
Justice, quien resulta ser el miembro más rico de la Cámara Alta, heredó las riendas de la empresa Bluestone, una compañía de carbón de Virginia Occidental. Además, es propietario del Greenbriar Resort en White Sulphur Springs, ubicado en el mismo estado.
Si bien todavía no realizó comentarios al respecto, en octubre le dijo a los periodistas que los reclamos del Servicio Interno de Impuestos (IRS) en su contra podrían tener motivaciones políticas: “Es una situación que tenemos que superar. Es más bien una maniobra política, pero al mismo tiempo es una situación con la que las grandes empresas lidian constantemente. Ya vieron todo lo que enfrentó el presidente Trump. En definitiva, diría que hay que dejarlo estar y ver cómo se desarrolla todo”.
"La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Virginia Occidental, se presentó casi 10 años después de la evaluación inicial de impuestos no pagados por parte del Servicio de Impuestos Internos", informaron desde Bloomberg Law.
En cuanto a su actividad legislativa, Justice integra los comités de Agricultura, Energía y Recursos Naturales, y Pequeñas Empresas.
¿Quiénes son los miembros más ricos del Senado?
Según sus hallazgos, estos son los senadores más ricos de este Congreso:
- Jim Justice (R-WV)
- Rick Scott (R-FL)
- Dave McCormick (R-PA)
- Tim Sheehy (R-MT)
- Mark Warner (D-VA)
- Pete Rickets (R-NE)
- Richard Blumenthal (D-CT)
- Bernie Moreno (R-OH)