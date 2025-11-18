"Débiles y patéticos": Trump carga contra los republicanos de Indiana por no redibujar el mapa electoral del estado

Publicado por Joaquín Núñez 17 de noviembre, 2025

Donald Trump atacó al senador estatal de Indiana, Rod Bray, por negarse a redibujar el mapa electoral del estado. Pese a que el presidente y sus aliados habían tenido contacto con los legisladores del Hoosier State, alentándolos a votar por un nuevo mapa para las elecciones de medio término de 2026, no lograron convencer a una mayoría de republicanos, especialmente en el Senado estatal.

Bray, quien es el presidente pro tempore del Senado estatal, anunció que no iba a ver una sesión especial en diciembre para discutir el mapa, dado que no había suficientes votos republicanos. En este contexto, Trump se mostró furioso en su cuenta de Truth Social.

"En todo Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, solo el senador estatal 'republicano' de Indiana Rod Bray, un completo y total RINO, se opone a la redistribución de distritos con el fin de obtener escaños adicionales en el Congreso. Los demócratas han demostrado ser deshonestos y poco fiables en todo lo relacionado con las elecciones o la integridad electoral. Los republicanos debemos ser DUROS e INTELIGENTES si queremos GANAR las elecciones de mitad de mandato. Los Rod Brays de la política son DÉBILES y PATÉTICOS. Ojalá se preocupara por salvar nuestro país tanto como los demócratas se preocupan por destruirlo", escribió el presidente.

Además, el mandatario alentó a otros republicanos del estado a presentarse contra Bray en las primarias: "Se están formando filas para competir contra el senador republicano de Indiana Rod Bray, y los pocos senadores que lo apoyan, en las próximas primarias. Todos ellos perderán, en cifras récord. Gracias por su atención a este asunto".

Mike Braun, gobernador de Indiana, había programado una sesión especial de la Legislatura precisamente para tratar un nuevo mapa electoral. Otros tres estados con mayorías republicanas ya han redibujado sus mapas: Texas, Misuri y Carolina del Norte, a la espera de lo que pase con Utah.

Actualmente, el estado de Indiana cuenta con nueve representantes en la Cámara Baja, siete republicanos y dos demócratas. Se esperaba que el nuevo mapa apunte contra el tercer distrito, ostentado por el demócrata Frank Mrvan. Su distrito abarca buena parte del noroeste del estado, en la frontera con Michigan.