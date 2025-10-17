Detienen a dos de los sobrevivientes de la embarcación con drogas en el Caribe

Una embarcación presuntamente cargada con drogas es aniquilada por EEUUPresident Donald J. trump/X via Bestimage / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 17 de octubre, 2025

La campaña antinarcóticos de la Administración Trump continúa con fuerza. En esa línea, un reciente asalto militar estadounidense en el mar Caribe contra un barco sospechoso de transportar drogas resultó en algunos sobrevivientes, dos de los cuales fueron rescatados por un helicóptero y ahora se encuentran bajo custodia a bordo de una nave de la Armada.

El hecho, ocurrido ayer, marca el primer caso en que esta serie de operaciones militares destinadas a evitar el tráfico de drogas, que deja sobrevivientes, según reseña The Hill.

El ataque, el sexto dirigido contra embarcaciones presuntamente vinculadas a narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela, cobró la vida de dos personas a bordo de un semisumergible. Este tipo de buque, diseñado para evadir detección, es comúnmente asociado con rutas de contrabando controladas por cárteles, como lo señaló el presidente Trump.

En ese sentido, el mandatario republicano, señaló: "Atacamos un submarino. Era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga, para que lo entiendan. No se trataba de un grupo de personas inocentes."

.@POTUS: "We attacked a submarine. That was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs — just so you understand. This was not an innocent group of people." pic.twitter.com/4dTsbysG3c — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 17, 2025

La acción forma parte de una escalada en la presencia militar de Estados Unidos en la región, donde aproximadamente 10.000 efectivos ahora respaldan misiones y patrullan para evitar el flujo de sustancias ilegales hacia territorio estadounidense.

Esta operación se enmarca en un contexto de intensificación de actividades estadounidenses. En total, los cinco ataques previos contra embarcaciones similares han resultado en cerca de 27 muertos, de acuerdo con AP.

El Pentágono anuncia el retiro de un alto mando del Comando Sur



Paralelamente, el Pentágono confirmó el retiro del almirante Alvin Holsey, comandante de cuatro estrellas del Comando Sur, programado para el 12 de diciembre, apenas meses después de su designación.

En una publicación en su cuenta de X, el secretario de Guerra, Pete Hegseth expresó su gratitud por los más de 37 años de servicio del almirante Halsey, deseándole muchos éxitos a futuro.

On behalf of the Department of War, we extend our deepest gratitude to Admiral Alvin Holsey for his more than 37 years of distinguished service to our nation as he plans to retire at year's end. A native of Fort Valley, Georgia, Admiral Holsey has exemplified the highest… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 16, 2025

La campaña de Trump contra las drogas



El presidente Donald Trump ha impulsado esta ofensiva como pilar de su estrategia para combatir el narcotráfico, incluyendo la autorización aparente de operaciones de la CIA en Venezuela.

En declaraciones del miércoles señaló que estas misiones buscan presionar la tiranía de Nicolás Maduro, calificado por Washington como ilegítimo y responsables del cártel de los Soles.