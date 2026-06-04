John Bolton se declarará culpable de retener y divulgar documentos clasificados

Publicado por Alejandro Baños 4 de junio, 2026

John Bolton, exasesor de Donald Trump durante su primer mandato, se declarará culpable de retener y divulgar documentos clasificados relacionados con seguridad nacional.

Su vista está programada para el 26 de junio. En octubre de 2025, la justicia le acusó de manejar indebidamente documentación secreta.

De acuerdo a AFP, la justicia acusa a Bolton de "haber abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos" con dos personas de su entorno.

Esas dos personas carecían de permiso para acceder a información confidencial.

Bolton ejerció como asesor de seguridad nacional entre abril de 2018 y septiembre de 2019. Anteriormente, fue embajador de EEUU ante las Naciones Unidas (ONU), durante el mandato de George W. Bush, y desempeñó otros cargos durante la Administración de Ronald Reagan.

Una vez dejó su puesto en 2019, Bolton comenzó a ser crítico con Trump, al que llegó a decir que es "incapaz" para ejercer el cargo de presidente y dirigir al país.