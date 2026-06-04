Misión Especial en Caracas: el máximo jefe militar de EEUU aterrizó en Venezuela para alinear la estrategia de seguridad

El general Dan Caine saluda al personal militar de la Embajada de EEUU en Caracas. AFP PHOTO / Public Affairs of the Chairman of the US Joint Chiefs of Staff via DVIDS / Chief Mass Communication Specialist James Mullen.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de junio, 2026

La mañana de este 3 de junio, exactamente cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, un avión del gobierno de los Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Poco después se confirmó que el pasajero principal de la aeronave era el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, en la que significó su primera visita al país.

Caine llegó a bordo de un Boeing C-32A (matrícula 98-0002) operando bajo el indicativo SAM713 (Special Air Mission) procedente de la Base Aérea de Andrews, en Maryland.

Este tipo de despliegue aéreo está estrictamente reservado para la alta jerarquía de Washington —como el vicepresidente, secretarios de Estado o de Defensa—, lo que subraya la enorme relevancia que la administración Trump otorga al proceso político y de seguridad que atraviesa Venezuela.

Coordinación bilateral y la agenda de seguridad de Washington

De acuerdo con el reporte oficial del Estado Mayor Conjunto, el general Caine participó en discusiones bilaterales con altos líderes del régimen interino, así como con el liderazgo y personal de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

Durante su estancia en la sede diplomática, el alto mando estadounidense también inspeccionó y saludó a los miembros de la Unidad de Aumento de Seguridad de los Marines, expresándoles su gratitud por las labores de protección prestadas.

La agenda militar norteamericana dejó claros sus objetivos en el plano estratégico para el país. El general Caine enfatizó la importancia crítica de la estabilidad venezolana, la seguridad compartida en el hemisferio occidental y, fundamentalmente, el compromiso inquebrantable de la Fuerza Conjunta para garantizar la implementación del plan de tres fases diseñado por el presidente de los Estados Unidos.

En la misma línea, Washington ratificó que su objetivo primordial es propiciar una Venezuela próspera, estable y democrática que permanezca alineada con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

Retorno al libre mercado y el fin del aislamiento

El encuentro se produce en un momento estelar de la relación bilateral, caracterizado por la normalización de las comunicaciones tras los profundos cambios políticos en la nación sudamericana, permitiendo discusiones abiertas sobre petróleo, energía y orden institucional.

Mientras que en las redes sociales los venezolanos recibieron la noticia con optimismo y mensajes de bienvenida al jefe militar, amplios sectores ciudadanos recordaron que el restablecimiento de las relaciones debe acompañarse de avances sustanciales en la transición a la democracia, en materia de justicia y en la revisión de los listados de personas solicitadas por las autoridades judiciales estadounidenses.

La presencia del general Dan Caine en suelo venezolano constituye el contacto militar de más alto nivel entre ambas naciones en la historia contemporánea reciente.