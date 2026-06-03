Rubio confía en que más gobiernos latinoamericanos se unan a la alianza de seguridad impulsada por Trump en el hemisferio

El secretario de Estado, Marco Rubio, en Suecia AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó este miércoles su optimismo ante la posibilidad de que nuevos gobiernos en América Latina se incorporen a la alianza de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump.

Rubio hizo estas declaraciones mientras defendía ante el Congreso el proyecto de presupuesto del Departamento de Estado (DoS) para el año fiscal 2026-2027, destacando los avances alcanzados hasta ahora. "Más de catorce países en el hemisferio se han unido a nuestra alianza contra el terrorismo, el narcotráfico y para asuntos de seguridad", señaló.

La alianza, presentada por Trump en marzo en Florida bajo el nombre de Escudo de las Américas, busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, migración y lucha contra el crimen organizado.

El secretario fue más allá y anticipó un crecimiento de la iniciativa: "Creemos que ese número aumentará en los próximos meses, a medida que las elecciones cambien el liderazgo en varios países", añadió.

El anuncio se produjo en un contexto de marcado giro hacia posiciones más conservadoras en varios países latinoamericanos, como Argentina, El Salvador, Ecuador y Chile.

Avanza la estrategia de seguridad conservadora en la región

El mensaje de Rubio refuerza la estrategia de la Administración Trump de construir una red de aliados ideológicos en el continente para enfrentar desafíos comunes.

El presidente celebró este martes la victoria en primera vuelta del candidato conservador colombiano Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su respaldo a las iniciativas de seguridad promovidas por Trump en América Latina.

Según diversas encuestas, De la Espriella se consolida como el claro favorito para ganar la segunda vuelta presidencial.