NFL: Russell Wilson, campeón del Super Bowl con los Seahawks, anuncia su retirada

Russell Wilson, durante su etapa en los Denver Broncos NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de junio, 2026

Russell Wilson, uno de los quarterbacks más destacados en las últimas temporadas de la NFL, anunció que pone fin a su etapa como profesional tras 14 años en la élite. Tiene 37 años.

"Gracias, football", escribió en redes sociales Wilson, acompañando sus palabras con un video en el que repasa toda su trayectoria deportiva.

La NFL quiso homenajear al quarterback con un video de las mejores jugadas de Wilson publicado en redes sociales.

En 2012, Wilson fue elegido en la tercera ronda del Draft por los Seattle Seahawks, franquicia que lideró durante diez temporadas y a la que llevó a ganar el Super Bowl XLVIII.

Posteriormente, firmó por los Denver Broncos, donde comenzó su declive profesional y siendo relegado al banco. Tras pasar por la franquicia de Colorado, jugó en los Pittsburgh Steelers y en los New York Giants, donde ha puesto final a su etapa profesional.

En sus 14 temporadas en la élite, Wilson lanzó para un total de 46.966 yardas, 353 pases de touchdown y sufrió 114 intercepciones. Ahora, será comentarista en CBS Sports.