Murió la autora de 'Persépolis', Marjane Satrapi, a los 56 años

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

La escritora y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, reconocida por su novela gráfica y película Persépolis, falleció a los 56 años, un año después del fallecimiento del "amor de su vida", según informó el jueves a la AFP un miembro de su círculo íntimo.

"Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", dijeron en un comunicado enviado a la AFP.

Nacida en 1969 en Rasht, en el norte de Irán, Satrapi llegó a Francia en 1994 y obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

Crítica declarada del régimen de Irán, Persépolis de Satrapi narra su juventud en Teherán, su lucha contra las restricciones impuestas por el liderazgo islámico de Irán tras la revolución de 1979, antes de que sus padres la enviaran a Europa y comenzara una vida en el exilio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Satrapi, diciendo que era "una gran artista que convirtió su infancia iraní en un cuento universal".

Entre las películas que dirigió se incluye una adaptación de 2007 de la novela gráfica de Persépolis —codirigida por Vincent Paronnaud— que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes y fue nominada a un Oscar.

"Aunque se trate de una película universal, quiero dedicar este premio a todos los iraníes", declaró Satrapi a la AFP en aquel momento.

"Marjane era una artista extraordinaria y una mujer encantadora que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y los recuerdos dolorosos. La lloramos esta mañana", declaró a la AFP Thierry Fremaux, director del festival de Cannes.