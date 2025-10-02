ANÁLISIS | Trump “determina” que EEUU está en un “conflicto armado” con los cárteles narcoterroristas

Publicado por Agustina Blanco 2 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga, a los que su Administración ha clasificado como organizaciones terroristas.

Esta declaración, detallada en un aviso confidencial enviado al Congreso esta semana, justifica legalmente ataques militares recientes contra embarcaciones en el Caribe y otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios típicos de tiempos de guerra.

El aviso, enviado a varios comités legislativos y obtenido por The New York Times, amplía la justificación legal para tres operaciones militares ordenadas por Trump el mes pasado. En estos ataques, fuerzas estadounidenses destruyeron barcos sospechosos de traficar drogas, resultando en la muerte de 17 personas a bordo. La Administración argumenta que estos no fueron asesinatos, sino acciones lícitas en un contexto de conflicto armado, donde los presuntos contrabandistas son considerados "combatientes ilegales".

El marco legal



Según el documento, Trump ha "determinado" que los cárteles involucrados en el narcotráfico son "grupos armados no estatales" cuyas actividades "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos". Esto invoca el concepto de "conflicto armado no internacional" del derecho internacional humanitario, originalmente diseñado para guerras civiles o enfrentamientos con actores no estatales, como el que EEUU libró contra Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En un conflicto armado, las leyes internacionales permiten a un Estado matar a combatientes enemigos sin que representen una amenaza inminente, detenerlos indefinidamente sin juicio o procesarlos en tribunales militares.

En esa línea, la Administración Trump constantemente señala las aproximadamente 100.000 muertes anuales por sobredosis en EEUU —principalmente por fentanilo— como evidencia de un "ataque acumulativo" contra la nación, justificando la respuesta.

Además, el aviso publicado por el New York Times, describe un ataque específico del 15 de septiembre, en el que Operaciones Especiales eliminaron a tres personas en un barco, calificándolos como "combatientes ilegales" afiliados a una organización terrorista. "Este ataque resultó en la destrucción del buque, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales", reza el texto.