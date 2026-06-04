India ve una oportunidad en el petróleo venezolano en medio de la guerra de Irán

Publicado por AFP 4 de junio, 2026

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano, antes de una reunión para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.

Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una "oportunidad" y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que las conversaciones con Modi "fortalecerían aún más nuestra cooperación".

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que la India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro vinculadas a la guerra en Oriente Medio.

"Debido a los acontecimientos en Oriente Medio, el Gobierno de la India está buscando activamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética del país", declaró a los periodistas Rudrendra Tandon, alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, tras la reunión.

"Venezuela representa una oportunidad y forma parte fundamental de nuestro plan", agregó.