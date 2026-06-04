India ve una oportunidad en el petróleo venezolano en medio de la guerra de Irán
El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano, antes de una reunión para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.
El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano, antes de una reunión para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.
Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una "oportunidad" y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.
El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que las conversaciones con Modi "fortalecerían aún más nuestra cooperación".
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La visita de Rodríguez se produce en un momento en que la India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro vinculadas a la guerra en Oriente Medio.
"Debido a los acontecimientos en Oriente Medio, el Gobierno de la India está buscando activamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética del país", declaró a los periodistas Rudrendra Tandon, alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, tras la reunión.
"Venezuela representa una oportunidad y forma parte fundamental de nuestro plan", agregó.
El estrecho de Ormuz
Sin embargo, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero.
India, la economía principal de más rápido crecimiento del mundo, se ha visto gravemente afectada por la crisis energética mundial provocada por la guerra con Irán.
El aumento de los precios mundiales del crudo está elevando la factura de importaciones de la India, amenazando con avivar la inflación y ampliar su déficit por cuenta corriente a su nivel más alto en 14 años, al tiempo que ejerce presión sobre una rupia que ya se encuentra en una situación precaria.