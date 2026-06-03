Gobierno apela la decisión judicial que ordena el reembolso de aranceles

Publicado por AFP 3 de junio, 2026

El Gobierno apeló este martes la decisión de un juez que ordenó el reembolso a las empresas de los aranceles anulados a principios de este año por la Corte Suprema, según documentos consultados por la AFP.

Luego de que el Supremo anuló estos gravámenes globales, un juez dispuso que la Administración del presidente Donald Trump pusiera en marcha un proceso de reembolso de los cargos cobrados indebidamente.

La importación se estima en unos 166.000 millones de dólares, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

De hecho, un sistema de reembolsos gestionado por la CPB ya comenzó a procesar los pagos.

El mes pasado, la CBP señaló en un escrito judicial que estaba en vías de procesar unos 85.000 millones de dólares, con 20.600 millones de dólares ya aprobados.

Pero la nueva apelación podría afectar potencialmente esta operación.

Desde que regresó a la Casa Blanca en 2025, Trump impuso aranceles tanto a sus aliados como a competidores, y recurrió a una ley de emergencia para aplicar distintos excluidos a diferentes países.

El máximo tribunal dictaminó en febrero de este año que Trump se ejerció en su autoridad al imponerlos.

Desde entonces, un juez del Tribunal de Comercio Internacional exige que deben efectuarse reembolsos, si bien dejando margen a la CBP para cumplir con la orden.