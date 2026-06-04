Republicanos disidentes desafían a Trump e impulsan en la Cámara sanciones contra Rusia y nueva ayuda para Ucrania

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de junio, 2026

Un grupo de republicanos disidentes se unió este miércoles a los demócratas en la Cámara de Representantes para forzar el avance de un proyecto de ley que busca imponer nuevas sanciones contra Rusia y destinar ayuda adicional a Ucrania en medio de la guerra en curso. La medida, que surgió el mismo día en el que la Cámara votó para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, es otro desafío abierto contra el líder republicano por parte de algunos legisladores de su propio partido.

La votación, de 218 a 204, no aprueba la legislación definitivamente, sino que la lleva al pleno para su debate. Los republicanos Don Bacon (NE), Brian Fitzpatrick (Penn.), Mike Lawler (NY), Michael McCaul (TX), Max Miller (OH) y Joe Wilson (SC), junto al independiente Kevin Kiley (CA) —que habitualmente vota con los republicanos en el pleno— cruzaron líneas partidarias para respaldar la medida, ignorando la oposición del liderazgo republicano y las señales de la Casa Blanca de que Trump podría vetarla si llega a su escritorio.

El eje del proyecto es un paquete de sanciones dirigido al sector petrolero y gasífero ruso, la principal fuente de ingresos del Kremlin para financiar la guerra. La legislación también ampliaría las restricciones a bancos e instituciones financieras que operan con entidades rusas sancionadas, y apuntaría a gobiernos y empresas de China, Asia Central y otras regiones que han ayudado a Moscú a eludir las restricciones occidentales. Además, eliminaría una exención de sanciones que el propio Trump aprobó a principios de año. En materia de ayuda, el proyecto autorizaría cerca de $1.800 millones en gasto directo y más de $8.000 millones en préstamos para Ucrania.

El proyecto había estado paralizado por más de un año después de que los líderes republicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores bloquearan su consideración. Para sortearlo, el representante demócrata Gregory Meeks de Nueva York recurrió a una petición de descarga, un mecanismo que permite a legisladores de base forzar un proyecto al pleno si reúne el apoyo de la mayoría. Las firmas necesarias se completaron el mes pasado.

A pesar del avance, el proyecto aún debe superar divisiones en el Senado y la posible oposición de la Casa Blanca antes de convertirse en ley.