American Airlines suspende seis rutas por el fuerte aumento del precio del combustible de aviación
En medio de la escalada de costos provocada por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, American Airlines anunció este miércoles la suspensión temporal de seis rutas para los meses de agosto y septiembre, uniéndose a otras aerolíneas que buscan proteger sus finanzas ante el encarecimiento del jet fuel.
American Airlines se suma a la lista de aerolíneas que recortan vuelos ante el fuerte aumento del precio del combustible de aviación, impulsado por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.
La compañía anunció este miércoles que suspenderá temporalmente seis rutas durante los meses de agosto y septiembre. Según los analistas, los cambios responden directamente al encarecimiento del Jet A, que representa entre el 25% y el 30% de los costes operativos totales de las aerolíneas.
Un portavoz de American Airlines, citado por CBS News, aseguró que "American no está suspendiendo ninguna ruta indefinidamente como parte de este ajuste".
Rutas afectadas por American Airlines
- Los Ángeles – Cleveland
- Los Ángeles – Columbus
- Los Ángeles – Pittsburgh
- Los Ángeles – Washington Dulles
- Charlotte – Ontario
- Charlotte – Sacramento
La aerolínea aseguró que contactará a los pasajeros afectados para reacomodarlos en otros vuelos u ofrecerles reembolsos completos.
Contexto del sector aéreo
No es solo American Airlines. Según CBS News, Delta Airlines también subió recientemente las tarifas de equipaje citando "condiciones globales cambiantes". En Europa, KLM y Lufthansa han anunciado recortes similares.
El precio del combustible de aviación ha subido con fuerza en los últimos meses debido a la inestabilidad en el suministro global de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio. Analistas advierten que si los precios se mantienen elevados, más aerolíneas podrían reducir capacidad en las próximas semanas.