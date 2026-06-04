American Airlines suspende seis rutas por el fuerte aumento del precio del combustible de aviación

Un avión de American Airlines-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 4 de junio, 2026

American Airlines se suma a la lista de aerolíneas que recortan vuelos ante el fuerte aumento del precio del combustible de aviación, impulsado por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

La compañía anunció este miércoles que suspenderá temporalmente seis rutas durante los meses de agosto y septiembre. Según los analistas, los cambios responden directamente al encarecimiento del Jet A, que representa entre el 25% y el 30% de los costes operativos totales de las aerolíneas.

Un portavoz de American Airlines, citado por CBS News, aseguró que "American no está suspendiendo ninguna ruta indefinidamente como parte de este ajuste".

Rutas afectadas por American Airlines



Los Ángeles – Cleveland

– Los Ángeles – Columbus

Los Ángeles – Pittsburgh

Los Ángeles – Washington Dulles

Charlotte – Ontario

– Charlotte – Sacramento Las conexiones que se verán temporalmente suspendidas son:

La aerolínea aseguró que contactará a los pasajeros afectados para reacomodarlos en otros vuelos u ofrecerles reembolsos completos.

Contexto del sector aéreo

No es solo American Airlines. Según CBS News, Delta Airlines también subió recientemente las tarifas de equipaje citando "condiciones globales cambiantes". En Europa, KLM y Lufthansa han anunciado recortes similares.

El precio del combustible de aviación ha subido con fuerza en los últimos meses debido a la inestabilidad en el suministro global de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio. Analistas advierten que si los precios se mantienen elevados, más aerolíneas podrían reducir capacidad en las próximas semanas.