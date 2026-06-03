Candidatos demócratas se niegan a debatir con rivales apoyados por Trump

Publicado por 3 de junio, 2026

Los debates electorales son una tradición muy asentada en EEUU. A pesar de ello, varios candidatos del Partido Demócrata se niegan a debatir con sus oponentes republicanos de cara a las midterm de noviembre si están respaldados por Donald Trump.

Esta huida de la contienda verbal está siendo respaldada por ciertos medios de comunicación y lobbies que consideran a los candidatos pro-Trump como "radicales". Así, el pasado 29 de julio James Oliphant escribía en Reuters

La aceptación por parte de los votantes republicanos de candidatos marginales y divisivos está poniendo en peligro el objetivo del partido de hacerse con el control del Senado (...) en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, así como el de ganar elecciones a gobernador fundamentales.

"Objeto de bromas" y "marginal"

Un candidato demócrata que no debate es Katie Hobbs. La secretaria de Estado de Arizona tiene el respaldo del magnate izquierdista George Soros y se postula a gobernadora del estado, un puesto por el que compite con la republicana Kari Lake.

Varios medios consideran a Lake como "negacionista electoral" y Hobbs cree que debatir con Lake sería "objeto de bromas televisivas nocturnas", pese a las facilidades de lugar o fecha que le da la candidata republicana.

También en Arizona, el senador Mark Kelly (D) se niega debatir con el republicano Blake Masters, ya que cree que es un candidato "marginal".

Mark Kelly (Cordon Press)

"Se burla de un superviviente de apoplejía"

El vicegobernador demócrata de Pensilvania John Fetterman continúa evitando los debates. Primero lo hizo en las propias primarias de su partido y luego no quiso enfrentarse con Mehmet Oz, candidato al Senado respaldado por Trump.

Fetterman pasó por un episodio de apoplejía, lo que le retiró un tiempo de la actividad política. Una vez recuperado, Mehmet Oz le ofreció debatir con algunos recursos de ayuda, como un audífono, o la posibilidad de que consultara papeles. Fetterman no sólo lo rechazó, sino que acusó a Oz de estar "burlándose de un superviviente de una apoplejía".

Finalmente, Fetterman confirmó que acudirá a un debate contra Oz entre mediados y finales de octubre.

Quien no da de momento una respuesta es Josh Shapiro, que recibió una petición de debate por parte de Doug Mastriano, con el que compite por el puesto de gobernador de Pensilvania.

Saphiro

Mastriano tiene el apoyo total de Donald Trump: "No hay nadie en Pensilvania que hiciese más o luchase más por la integridad electoral que el senador estatal Doug Mastriano".

Causa judicial

Dana Nessel se encuentra en pleno proceso de reelección a fiscal general de Michigan. La candidata demócrata se negó a medirse en un debate con su contrincante republicano, Matt DePerno. Alegó que hay una causa abierta contra DePerno por manipulación de máquinas electorales:

Debatir con Matthew DePerno me llevaría a violar mi juramento del cargo y le proporcionaría un foro para hacer circular una retórica odiosa y afirmaciones peligrosas y falsas sobre nuestras elecciones. Está por debajo de la dignidad del cargo que pretende servir.

En Georgia, Herschel Walker, respaldado por Trump, y el candidato demócrata Raphael Warnock todavía no debatieron para el puesto de senador del estado.