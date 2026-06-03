Iowa cierra filas con el presidente: las dos elegidas de Trump ganan hoy las primarias y blindan el frente republicano en el estado

La congresista Mariannette Miller-Meeks (a la izquierda) y la representante Ashley Hinson (a la derecha)Mandel Ngan | Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de junio, 2026

Los ciudadanos de Iowa acudieron a las urnas este martes en una jornada electoral decisiva que definió los liderazgos que competirán en noviembre por un puesto en el Congreso de los Estados Unidos.

Las elecciones primarias ratificaron la hegemonía y el favoritismo de las estructuras republicanas en el estado, blindando candidaturas clave respaldadas por el aparato conservador y por el propio presidente Donald Trump.

El resultado de hoy marca el inicio formal de la estrategia de la mayoría republicana para retener su ventaja en el Capitolio, en un momento donde el partido enfrenta el desgaste de un panorama económico complejo a nivel nacional.

Pese a las dificultades, las urnas en Iowa confirmaron la solidez del bloque conservador frente a las alternativas de izquierda.

Ashley Hinson da el salto definitivo hacia el Senado federal

La gran noticia de la noche electoral la protagonizó la representante Ashley Hinson, quien capturó de manera oficial la nominación de su partido en la carrera para suceder a la senadora republicana Joni Ernst, quien se retira de la actividad legislativa.

Hinson, una reconocida excomunicadora que cursa su tercer mandato en la Cámara de Representantes por el segundo distrito, derrotó en las urnas al exsenador estatal Jim Carlin, según las proyecciones de Associated Press.

Hinson, considerada una de las figuras emergentes más destacadas del conservadurismo en el estado, contó para esta contienda con el respaldo explícito de Donald Trump, del líder de la mayoría del Senado John Thune, y de la propia legisladora saliente.

"Han sido los trabajadores de Iowa de los 99 condados quienes impulsaron esta campaña y lograron una victoria rotunda esta noche", manifestó Hinson tras confirmarse su triunfo.

Con esta victoria en las primarias de hoy, Hinson se medirá en noviembre ante el representante estatal demócrata Josh Turek, un atleta paralímpico que se impuso en una costosa y disputada interna de la izquierda.

El escaño de Iowa representa un objetivo prioritario para la oposición progresista, que busca romper la actual mayoría republicana de 53-47 en la Cámara Alta.

Mariannette Miller-Meeks sella una esperada revancha en la Cámara Baja

De forma simultánea, en el primer distrito del Congreso de Iowa, la congresista Mariannette Miller-Meeks aseguró la victoria en la contienda interna republicana, garantizando su postulación para un nuevo mandato. Miller-Meeks, una médica militar de 70 años, neutralizó con éxito el desafío planteado en las urnas por el precandidato David Pautsch.

El veredicto de las urnas de este martes reconfigura un escenario de máxima rivalidad en el estado. Miller-Meeks se enfrentará en noviembre, por tercera ocasión consecutiva en unas elecciones generales, a la candidata del Partido Demócrata, Christina Bohannan, quien consolidó su nominación esta misma noche tras superar las primarias de su sector.

Este distrito específico está catalogado por analistas independientes como un empate técnico (toss-up), representando una de las defensas más estratégicas para el bloque republicano.

Bohannan, profesora de derecho de la Universidad de Iowa, perdió ante Miller-Meeks en el último ciclo electoral por un estrecho margen de apenas 800 sufragios. Ambas candidatas ingresan a la fase definitiva de la campaña con las arcas llenas, reportando cada una más de 4 millones de dólares en efectivo disponible, de acuerdo con los registros de la Comisión de Elecciones Federales (FEC).

Un bastión conservador bajo la lupa nacional

Los resultados de hoy confirman que Iowa mantiene su profunda transformación política hacia el espectro conservador, un territorio que en el pasado llegó a respaldar al gobierno de Barack Obama, pero que en los recientes comicios de noviembre de 2024 otorgó un contundente respaldo de 13 puntos a Donald Trump.

Actualmente, el republicanismo retiene las gobernaciones, ambas plazas en el Senado y los cuatro distritos federales de la Cámara Baja.

No obstante, la movilización de las bases demócratas, estimulada por recientes victorias locales en elecciones especiales, anticipa un otoño de intensa competencia en las urnas.