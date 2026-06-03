Trump no duda con la fórmula Vance-Rubio: "No sé cómo se les podría ganar si van juntos"

JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio, en la Casa Blanca. Abril de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de junio, 2026

El presidente Donald Trump volvió a mostrar su apoyo a la fórmula Vance-Rubio para las elecciones presidenciales de 2028, afirmando que sería un tándem imbatible que mantendría al Partido Republicano en la Casa Blanca cuatro años más.

Hace unas semanas, Trump dio el visto bueno a que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, fuesen de la mano en las próximas elecciones presidenciales.

Durante una entrevista en el podcast Pod Force One, del New York Post, el presidente elogió a ambos por la manera en la que están desempeñando sus funciones, al mismo tiempo que destacó que, de presentarse juntos en las elecciones de 2028, no habría manera de derrotarles.

"Me gustan los dos. Me gustan juntos. No sé cómo se les podría ganar si van juntos", respondió Trump, agregando la buena sintonía que existe entre Vance y Rubio. "Se llevan muy bien".

El presidente no contestó cuando fue cuestionado sobre quién de los dos debería liderar esa posible fórmula.

Rubio apoyaría a Vance

La buena onda entre el vicepresidente y el secretario de Estado se ha visto reflejada en varias ocasiones. Hace unos días, Rubio despejó dudas sobre sus eventuales ambiciones presidenciales y aseguró que respaldará a "su amigo" Vance si decide competir por la Casa Blanca en 2028.

"Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente y lo voy a repetir: seré la primera persona en anotarse para apoyarlo. Creo que lo haría excelente", dijo Rubio.

Por su parte, Vance se ha deshecho en elogios en alguna ocasión hacia Rubio, al que considera como "un amigo" y "un gran secretario de Estado".