EEUU ya desplegó 10.000 soldados en el Caribe y Puerto Rico mientras Trump rechaza la intermediación de Qatar con Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de octubre, 2025

Estados Unidos ya desplegó a unos 10.000 soldados en sus bases militares de Puerto Rico y el mar Caribe, en una campaña que la Casa Blanca cataloga como una guerra contra las organizaciones narcoterroristas de la región, incluyendo a aquellos grupos vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El dato proviene directamente de funcionarios anónimos de la Administración Trump citados por el New York Times, que además reportó que el presidente Donald Trump ha rechazado, hasta ahora, los esfuerzos de Qatar por mediar entre Washington y Caracas.

El despliegue ocurre en un contexto de máxima presión de EEUU contra los cárteles de la droga regionales. Desde principios de septiembre, el Pentágono ejecutó al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles en el mar Caribe, dejando un saldo 21 fallecidos. La Administración Trump sostiene que eran traficantes de droga vinculados a grupos venezolanos “narcoterroristas”, entre ellos el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, ambas organizaciones designadas como terroristas y ligadas a Maduro y su régimen.

En paralelo a los ataques ordenados por Trump y el imponente despliegue militar en el Caribe, Qatar intentó abrir un canal de mediación entre Venezuela y EEUU, coherente con su historial reciente de agente diplomático global. Sin embargo, Trump ha optado por no abrazar esa vía, incluso instruyendo a su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, a detener la aproximación diplomática con la dictadura de Nicolás Maduro, un giro que deja a Doha con escaso margen de maniobra.

La apuesta militar de EEUU en la región no solo se refleja en el mar, sino también en el aire: además de sus tropas, submarinos nucleares y buques de guerras, el Ejército ha desplegado cazas F-35, drones MQ-9 Reaper y aeronaves de inteligencia y transporte en apoyo a la operación antinarcos.

Hasta ahora, a pesar de las críticas de los demócratas a las operaciones letales, la Casa Blanca se ha mantenido firme en su postura y este miércoles logró una importante victoria legislativa, con el Senado rechazando una resolución demócrata que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump.

De momento, según el NYT, la mediación qatar no tiene eco en la Casa Blanca y el dispositivo militar en la región sugiere que el Pentágono prepara operaciones más amplias —posiblemente dentro de Venezuela—, en línea con una estrategia de máxima presión: concentración de fuerzas, golpes selectivos en el Caribe y señales de que Washington prioriza la presión sobre cualquier canal diplomático con Maduro.