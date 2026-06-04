Chats secretos de Signal revelan cómo activistas anti-ICE coordinaron las protestas en Newark

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

Las protestas registradas durante las últimas semanas frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, han convertido a este recinto en uno de los principales focos del debate migratorio. Ahora, una investigación revela que detrás de las protestas violentas existe una amplia estructura organizativa que ha venido construyéndose desde hace años.

Según el reporte de Fox News, la convocatoria realizada el pasado 3 de junio a través de redes sociales fue acompañada por una intensa actividad en grupos privados de Signal, una aplicación de mensajería cifrada utilizada por activistas para coordinar transporte, logística y suministros destinados a las protestas.

La investigación, elaborada a partir de observaciones sobre el terreno, conversaciones en chats privados, documentos estratégicos, declaraciones fiscales y publicaciones en redes sociales, concluye que las manifestaciones no responden únicamente a una reacción espontánea frente a las políticas migratorias federales. Fox News sostiene que forman parte de una estrategia más amplia impulsada por una red de organizaciones que operan en torno a la defensa de los inmigrantes y la oposición al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el medio, cerca de 100 organizaciones participan de manera directa o indirecta en las actividades relacionadas con Delaney Hall. Entre ellas figuran grupos de defensa de derechos civiles, organizaciones progresistas y movimientos de izquierda. En conjunto, estas entidades reportan ingresos anuales cercanos a los 825 millones de dólares.

El reportaje también describe cómo, horas antes de algunas manifestaciones, los participantes utilizaban grupos de Signal para organizar desplazamientos desde distintos puntos de Nueva Jersey y Nueva York, coordinar asistencia médica y distribuir materiales de protección.

Entre los mensajes revisados por el medio aparecen solicitudes de transporte compartido, distribución de agua y alimentos, así como listas de suministros que incluían gafas protectoras, respiradores y equipos para descontaminación de gas pimienta.

Chuck Flint, exjefe de gabinete del Senado de Estados Unidos y especialista en organizaciones sin fines de lucro, considera que las protestas responden a una planificación de largo plazo.

"Las protestas como las que vemos frente a Delaney Hall no son espontáneas. Se trata de acciones estratégicas y calculadas, orquestadas por un ejército de organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de impulsar actividades subversivas", afirmó.

Flint también aseguró que estas organizaciones «actúan como batallones militares con la capacidad de desbordar los recursos de seguridad pública de una ciudad».

La investigación sitúa los orígenes de esta red en 2025, cuando GEO Group anunció la reapertura de Delaney Hall como centro federal de detención de inmigrantes bajo contrato con ICE. Desde entonces, activistas locales comenzaron a realizar vigilias y actividades de protesta que con el tiempo evolucionaron hacia estructuras organizadas de observación, movilización comunitaria y presión política.