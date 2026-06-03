El FBI arresta a un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní por suministrar tecnología nuclear y militar a Teherán

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2026

Un hombre de 63 años con doble nacionalidad estadounidense e iraní fue detenido este miércoles y acusado de violar las sanciones de Estados Unidos al exportar ilegalmente equipo informático avanzado a Irán, incluyendo tecnología destinada a sus programas militar y nuclear.

Jamshid Ghomi enfrenta cargos que podrían llevarlo a pasar hasta 20 años en prisión. Según el Departamento de Justicia (DoJ), durante más de una década Ghomi operó a través de su empresa con sede en Teherán, Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., para adquirir y enviar equipo de redes informáticas a clientes iraníes, burlando las restricciones estadounidenses.

Enriquecido suministrando tecnología al régimen iraní

El fiscal General interino, Todd Blanche, fue contundente al señalar en X que Ghomi "violó las sanciones de EEUU contra el régimen iraní, ayudó a uno de los enemigos de nuestra nación, apoyó el programa nuclear iraní y se enriqueció haciéndolo".

Las autoridades buscan decomisar los bienes de Ghomi, entre ellos una mansión valorada en $35 millones ubicada en Newport Beach, California. El DoJ indicó que "una proporción relativamente pequeña pero significativa de ese negocio fue destinada a los usuarios finales más sensibles de Irán: el establishment nuclear y militar del régimen iraní".

Para ocultar los envíos, Ghomi habría utilizado empresas pantalla en los Emiratos Árabes Unidos, según la acusación formal.