Steve Hilton: el conservador que huyó del comunismo y ahora quiere rescatar California de la crisis promovida por la izquierda woke

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2026

Steve Hilton es la viva prueba de que las ideas y el coraje importan más que los orígenes. Hijo de padres húngaros que huyeron del comunismo en 1956, nació en Inglaterra y creció en una familia de clase trabajadora. Su madre trabajaba en una tienda de zapatos y su padre en la construcción. Desde muy joven, Hilton entendió el valor de la libertad. Su primer recuerdo político fue Margaret Thatcher, a quien vio como la líder con el valor de plantar cara al declive de Gran Bretaña.

Hilton trabajó para Thatcher en los años 90 y más tarde como director de estrategia del ex primer ministro británico David Cameron. Pero no se quedó en la política tradicional. Emprendió, abrió restaurantes y demostró que creía en el espíritu de empresa que Thatcher había despertado. De ser el cerebro estratégico de Cameron, se convirtió en uno de los comentaristas conservadores más influyentes de Estados Unidos y, actualmente, es candidato republicano a gobernador de California con el respaldo explícito del presidente Trump.

Este martes, Steve Hilton logró un destacado desempeño en las primarias para gobernador, ubicándose entre los primeros lugares con alrededor del 28% al 31% de los votos según los conteos preliminares.

Lo que distingue a Hilton no es solo su trayectoria, sino su capacidad para articular un conservadurismo que combina libre mercado con preocupación real por la clase trabajadora. Tras dejar Downing Street, se mudó a California en 2012 con su esposa y sus hijos. Lo que vio allí: altos impuestos, regulaciones asfixiantes, una izquierda cada vez más radicalizada, lo transformó.

Con mensaje optimista, Hilton se lanza a rescatar California

Al anunciar su candidatura a gobernador de California, lanzó un mensaje directo y optimista. "Es hora de hacer que California vuelva a ser dorada", afirmó. Tras 15 años de Gobierno de un solo partido demócrata, el estado necesita "equilibrio" y "políticas positivas y prácticas que realmente ayuden a la gente, no cruzadas ideológicas". Por eso, explicó, se presenta como candidato a gobernador.

Tras el anuncio de su candidatura, Hilton fue inmediatamente respaldado por el ex candidato presidencial y actual candidato a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy.

"Steve Hilton representa la excelencia estadounidense. Es un gran empresario y comunicador, y será un gobernador dominante de California", publicó Ramaswamy en X. "Lo conozco desde hace años y disfruté dándole la bienvenida a Ohio para nuestro lanzamiento en febrero. Tiene mi respaldo total".

Faceta de autor: en 'Califailure', Hilton expone el fracaso de la California woke y cómo rescatarla En Califailure: How California Became the First Failed State in America, Steve Hilton ofrece un diagnóstico implacable y personal sobre el colapso de California. Con datos duros, como los impuestos más altos del país junto a una de las tasas de pobreza reales más elevadas, la crisis de vivienda más grave de Estados Unidos y un aumento descontrolado del crimen y la indigencia, Hilton argumenta que California no cayó en este estado por accidente, sino como resultado previsible de más de 15 años de Gobierno demócrata de un solo partido y políticas progresistas extremas que priorizan la ideología woke sobre la realidad cotidiana de las familias.



Hilton propone un camino alternativo basado en sentido común: reducción drástica del Gobierno, menos regulaciones asfixiantes, políticas pragmáticas orientadas a resultados y un retorno a los principios que hicieron grande a California. Para el autor, el estado no está perdido, pero necesita urgentemente romper con el modelo que lo ha llevado al borde del abismo.



Con su perspectiva única, hijo de refugiados del comunismo húngaro que vivió y creyó en el sueño californiano, Hilton escribe con autoridad y urgencia. Su libro sirve no solo para entender la crisis de California, sino el futuro del progresismo en todo Estados Unidos.

California pasó del sueño americano al desastre progresista

Los confinamientos durante la pandemia de covid-19, las máscaras obligatorias, el cierre de escuelas, el aumento del crimen y el colapso de lo que alguna vez fue el "California Dream" convencieron a Steve Hilton de que algo estaba muy mal. Para el candidato a la gobernación, el estado que simboliza el espíritu americano se ha convertido en un laboratorio de políticas progresistas fallidas.

Durante una entrevista con Fox News Digital, Hilton dijo: "Tenemos una combinación de idiotas e ideólogos que han estado llevando a este estado a la ruina, arruinando lo que considero el mejor estado y la mejor nación de la tierra, y es hora de cambio".

En su diagnóstico sobre la crisis que atraviesa California, Steve Hilton no dudó en señalar las contradicciones del modelo progresista que gobierna el estado desde hace más de una década. "Tenemos los impuestos más altos del país, pero también la tasa de pobreza más alta", advirtió el candidato republicano a gobernador. Según Hilton, "un tercio de los californianos no puede cubrir sus necesidades básicas", mientras que "los costos de vivienda son los más altos" del país, lo que ha convertido a California en "la principal razón por la que la gente se está yendo del estado".