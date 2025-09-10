Hegseth advierte a Maduro y afirma que EEUU está listo para "interceptar y destruir a los narcoterroristas"

Publicado por Alejandro Baños 10 de septiembre, 2025

El secretario de Guerra (anteriormente, de Defensa), Pete Hegseth, advirtió al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que Estados Unidos mantendrá su presencia militar en el Caribe para "interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país".

"No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados sobre una isla flotante del poder estadounidense y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país", dijo Hegseth en declaraciones hechas a Fox News y reportadas por AFP.

"La pelota está en su cancha", añadió el secretario de Guerra.

En las últimas semanas, el Pentágono desplegó ocho buques en el mar Caribe para neutralizar el narcotráfico procedente de países como Venezuela que desembarca en el país.

Hace unos días, una narcolancha que había zarpado desde la costa venezolana fue destruida por un misil estadounidense, matando a 11 "narcoterroristas", según afirmó el presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, avisó de que más acciones como esta podrían llevarse a cabo, defendiendo así la decisión de la Administración Trump para evitar que drogas procedente de Venezuela lleguen a territorio estadounidense. "Lo que los detendrá es destruirlos", dijo el jefe de la diplomacia.

El régimen de Maduro respondió con el envío de dos aviones F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense que navegaba por aguas del mar Caribe.

Ante estos hechos, Hegseth respondió diciendo que "esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo", añadiendo una advertencia contra "el cartel que dirige Venezuela" para que "no intente ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir" las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.