Trump acuerda con los demócratas del Senado un financiamiento temporal del DHS para evitar el cierre del Gobierno

Publicado por Joaquín Núñez 29 de enero, 2026

Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas del Senado para evitar el cierre del Gobierno. Así lo informó The New York Times, desde donde señalaron que el acuerdo financia al Departamento de Seguridad Nacional durante dos semanas, para que los legisladores puedan negociar una asignación más trabajada, con los agentes federales de inmigración en el centro de la polémica.

"Los republicanos habían presionado para financiar el departamento durante varias semanas, pero los demócratas insistieron en una medida a más corto plazo. No está claro con qué rapidez podrá y querrá la Cámara de Representantes tramitar esos proyectos de ley de financiación después de que el Senado los apruebe. La fecha límite para el cierre es la medianoche del viernes", explicaron desde el NYT.

En las últimas semanas, el Congreso aprobó casi todas las asignaciones necesarias para financiar al Gobierno y evitar un cierre, como ocurrió en noviembre. Sin embargo, la polémica por las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) complicó los votos demócratas en el Senado. La situación provocó que un nuevo cierre del Gobierno sea una posibilidad. El Congreso tiene hasta la medianoche del viernes para aprobar las asignaciones restantes.

El capítulo de seguridad nacional fue aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de enero. Precisamente, fue el que tuvo la votación más ajustada: 220 a 207.

En cuanto al contenido, el proyecto de asignación mantiene el gasto del año anterior para ICE y asigna 20 millones de dólares para la compra y el funcionamiento de cámaras corporales para los agentes del ICE y la CBP. También restringe la capacidad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para asignar fondos federales de forma discrecional. Siete demócratas de la Cámara votaron junto con los republicanos para aprobarlo.

Además, incluye numerosos requisitos de informes que, si no se cumplen, detendrían el flujo de dinero a las operaciones de inmigración.

Con el acuerdo entre Trump y los demócratas del Senado, no está claro si el proyecto actual para financiar al DHS sufrirá modificaciones, las cuales deberían volver a ser aprobadas por la Cámara.

Debido a las reglas del Senado, los republicanos necesitan llegar a 60 votos para evitar el cierre, lo que se traduce en al menos siete votos demócratas.