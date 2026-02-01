China se incrusta en el Ártico canadiense

Publicado por Gordon G. Chang 1 de febrero, 2026

"Rusia es sin duda una amenaza en el Ártico", afirmó este mes el primer ministro canadiense Mark Carney en la Foro Económico Mundial en Davos. "Sin duda, Rusia hace muchas cosas horribles".

Rusia, a pesar de todas las cosas horribles que hace, no es capaz de desafiar a Canadá sin su socio. Carney fue rápido al nombrar a China como la mayor amenaza para la seguridad de su país durante un debate electoral federal el pasado abril. En Davos, sin embargo, no se mostró dispuesto a hablar de que China suponga un peligro para su país.

En Davos, Anita Anand no dio nombres cuando los periodistas le pidieron que citara la principal amenaza a la que se enfrenta Canadá.

Carney acertó a la primera: La principal amenaza de Canadá es China.

Antes de presentarse en Davos, el primer ministro de Canadá viajó a Pekín, donde acordó un acuerdo comercial y mencionó un "nuevo orden mundial".

También habló de una "nueva Asociación Estratégica Canadá-China en un espíritu de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo para aportar resultados más positivos a ambos pueblos."

Algunos dicen que Carney cree sinceramente que su país debería estar alineado con China, y otros piensan que su viaje a la capital china no fue más que una táctica de negociación para conseguir que el presidente estadounidense Donald Trump se retractara de sus cada vez más funestas amenazas comerciales. En cualquier caso, el líder canadiense está suavizando un peligro real para Canadá, especialmente en el Ártico.

En la cima del mundo, Rusia y China son estrechos socios.

En 2024, los ejércitos chino y ruso volaron aviones en patrullas cerca de Alaska por primera vez. Bombarderos chinos despegaron y aterrizaron desde un aeródromo ruso.

También por primera vez, Submarinos de investigación chinos viajaron bajo el hielo ártico el verano pasado. En la actualidad, China estudia y vigila las aguas del Ártico para ayudar a sus submarinos tanto a navegar como a evitar ser detectados.

Dentro de unos años, China podrá enviar submarinos armados al Polo Norte. Allí, estarán cerca de potenciales objetivos norteamericanos.

China también patrulla el Ártico con buques guardacostas, que, pese a estar pintados de blanco civil, se asemejan a fragatas de la Armada de casco gris.

Pekín tiene a Canadá en el punto de mira desde hace mucho tiempo, y no ha limitado sus actividades amenazadoras a los mares.

"Aunque gran parte de la atención sobre China y el Ártico se ha centrado en las zonas marítimas, durante años Pekín ha trabajado en el desarrollo de lazos pueblo a pueblo en tierra, por ejemplo con las Primeras Naciones canadienses, que poseen o controlan vastas extensiones de tierra", comentó este mes a Gatestone Cleo Paskal, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. "Los chinos hablaron de puntos en común, incluida la posibilidad de estar 'emparentados', ya que los primeros canadienses cruzaron el estrecho de Bering desde Asia".

En otoño de 2008, informa Paskal, más de dos docenas de jefes y representantes de las Primeras Naciones viajaron a China. Según el jefe de la delegación, Chief Calvin Helin, "ser recibidos y acogidos al nivel que lo fuimos es bastante increíble y bastante histórico".

¿Histórico? Sí. ¿Increíble? No.

China, en una serie de países, ha cortejado a las poblaciones indígenas como una forma de ganar un punto de apoyo y luego romperlas. Canadá es uno de los objetivos.

"Ottawa lleva mucho tiempo desatendiendo a sus pueblos árticos, que es el tipo de situación en la que China prospera", afirma Paskal.

Son esos pueblos los que forman la columna vertebral de la defensa de Canadá en sus dominios árticos, que comprendenel 40% de la masa terrestre del país y más del 70% de su litoral. Allí, Ottawa cuenta con los 5.000 efectivos de los Rangers canadienses, una unidad paramilitar formada por inuit, dene, cree, anishinaabe, metis y otros residentes locales de las remotas regiones septentrionales y costeras.

Según explica a Gatestone Charles Burton, del think tank Sinopsis, Ottawa sólo proporciona a los Rangers canadienses "equipos inadecuados para las duras condiciones, como rifles anticuados y motos de nieve para patrullar por su enorme territorio helado."

"Canadá es uno de los países de la OTAN que menos gasta en defensa, con una asignación de sólo el 1,4% del producto interior bruto antes de las recientes promesas", afirma Burton, autor del recién publicado El castor y el dragón: How China Out-Maneuvered Canada's Diplomacy, Security, and Sovereignty, señaló. "La infrafinanciación de Canadá se deriva de la autocomplacencia posterior a la Guerra Fría, la dependencia de Estados Unidos y la priorización de los programas sociales sobre la defensa militar".

El principal problema de Canadá en el Ártico no es la financiación inadecuada; es el olvido. Hasta 2020, los ejércitos chino y canadiense entrenaron juntos para la guerra de invierno en CFB Petawawa, una base del ejército en Ontario, a unas 105 millas al noroeste de Ottawa.

La vasta región ártica de Canadá sigue sin ser defendida,y hoy los líderes del país no pueden hablar en voz alta sobre el origen de la amenaza.

Esa reticencia es también un problema para Estados Unidos: En gran parte del Ártico, Canadá es la primera línea de defensa de Estados Unidos.

Gordon G. Chang es autor de Plan Red: China's Project to Destroy America, distinguished senior fellow del Gatestone Institute y miembro de su Consejo Asesor.

