“Transmite un mensaje de victoria”: el presidente Trump oficializa el renombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra” para proyectar "fuerza y determinación"

El presidente Donald Trump junto al secretario de Defensa Pete Hegseth en la Casa BlancaAP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 5 de septiembre, 2025

Ya es un hecho. El presidente Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que designa al Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra", restaurando el nombre que la agencia llevó hasta 1949.

La medida, anunciada a través de un discurso desde la Casa Blanca, busca proyectar "fuerza y determinación" en un contexto global tenso.

El mandatario republicano, durante su discurso en la Oficina Oval, señaló: "Creo que transmite un mensaje de victoria. Creo que realmente transmite un mensaje de fortaleza. Somos muy fuertes. Somos mucho más fuertes de lo que cualquiera podría realmente entender".

Además, señaló: "Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Tenemos el mejor equipo del mundo. Tenemos los hombres más destacados. Nuevas fábricas de equipo, por mucho. No hay nadie que pueda competir".

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló: “Vamos a formar guerreros, no solo defensores. Así que este Departamento de Guerra, señor presidente, al igual que Estados Unidos, ha vuelto”.

La orden autoriza al secretario de Defensa a usar el título de "secretario de Guerra" en comunicaciones oficiales y ceremonias, y le encarga proponer acciones legislativas para consolidar el cambio. Durante la firma en la Oficina Oval, Trump afirmó que el nombre "Departamento de Guerra" envía un "mensaje más fuerte de preparación y determinación” evocando los triunfos de EEUU en las guerras mundiales.

Hegseth, por su parte, ya había señalado en enero la intención de regresar a un "ethos guerrero", promoviendo "máxima letalidad" y un enfoque ofensivo que destaque el poder de EEUU.

Cambio realizado

Minutos después del anuncio republicano, el sitio web del Pentágono ya refleja el cambio, pasando a war.gov.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas. El senador demócrata Andy Kim calificó el cambio como "infantil", afirmando que "los estadounidenses quieren prevenir guerras, no promoverlas", según señala la BBC.