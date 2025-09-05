Voz media US Voz.us
“Transmite un mensaje de victoria”: el presidente Trump oficializa el renombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra” para proyectar "fuerza y determinación"

La medida, anunciada a través de un discurso desde la Casa Blanca, busca proyectar "fuerza y determinación" en un contexto global tenso.

El presidente Donald Trump junto al secretario de Defensa Pete Hegseth en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump junto al secretario de Defensa Pete Hegseth en la Casa BlancaAP / Cordon Press

Agustina Blanco
Publicado por
Agustina Blanco

Ya es un hecho. El presidente Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que designa al Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra", restaurando el nombre que la agencia llevó hasta 1949. 

El mandatario republicano, durante su discurso en la Oficina Oval, señaló: "Creo que transmite un mensaje de victoria. Creo que realmente transmite un mensaje de fortaleza. Somos muy fuertes. Somos mucho más fuertes de lo que cualquiera podría realmente entender".

Además, señaló: "Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Tenemos el mejor equipo del mundo. Tenemos los hombres más destacados. Nuevas fábricas de equipo, por mucho. No hay nadie que pueda competir".

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló: “Vamos a formar guerreros, no solo defensores. Así que este Departamento de Guerra, señor presidente, al igual que Estados Unidos, ha vuelto”.

La orden autoriza al secretario de Defensa a usar el título de "secretario de Guerra" en comunicaciones oficiales y ceremonias, y le encarga proponer acciones legislativas para consolidar el cambio. Durante la firma en la Oficina Oval, Trump afirmó que el nombre "Departamento de Guerra" envía un "mensaje más fuerte de preparación y determinación” evocando los triunfos de EEUU en las guerras mundiales. 

Hegseth, por su parte, ya había señalado en enero la intención de regresar a un "ethos guerrero", promoviendo "máxima letalidad" y un enfoque ofensivo que destaque el poder de EEUU.

Cambio realizado

Minutos después del anuncio republicano, el sitio web del Pentágono ya refleja el cambio, pasando a war.gov.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas. El senador demócrata Andy Kim calificó el cambio como "infantil", afirmando que "los estadounidenses quieren prevenir guerras, no promoverlas", según señala la BBC.

La historia del Departamento de Guerra en EEUU

El Departamento de Guerra, establecido en 1789 por George Washington, fue renombrado en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial bajo el expresidente Harry Truman, quien buscó unificar las fuerzas armadas bajo el nombre de Departamento de Defensa. 

