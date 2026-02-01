Presidente Trump, detenga la campaña venenosa de Arabia Saudí contra los judíos y los Acuerdos de Abraham

1 de febrero, 2026

En diciembre de 2025,el jeque Saleh bin Abdallah bin Humaid, destacado imán de la Gran Mezquita de La Meca y miembro del Consejo de Altos Estudiosos de Arabia Saudí, pronunció un sermón de viernes en el que rogó a Dios que castigara a "los judíos" y describió a Israel como una "cruel entidad sionista."

"Oh Alá, trata con los judíos que han tomado y ocupado, pues no pueden escapar a tu poder", dijo bin Humaid. "Oh Alá, envía sobre ellos tu castigo y tu miseria, que nunca podrán ser repelidos por los malhechores. Oh Alá, buscamos tu protección contra sus daños y nos refugiamos en ti de sus males."

El imam elogió a los niños palestinos ya que "entre los ejemplos más alegres y las imágenes más nobles están los niños pequeños de Palestina."

"Heroicos niños cuyos padres fueron asesinados mientras ellos miraban y cuyos hogares fueron demolidos mientras ellos presenciaban", dijo. "Jerusalén y Palestina permanecerán altas y elevadas en los corazones de árabes y musulmanes".

El 22 de enero, en un artículo publicado en el diario saudí Al Jazirah, el destacado académico Ahmed bin Othman al-Tuwaijri aacusó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de echarse "en brazos del sionismo" y funcionar como "Caballo de Troya de Israel en el mundo árabe" con el fin de debilitar a Arabia Saudí y erigirse en potencia regional dominante.

Tuwaijri, ex decano de la Universidad Rey Saud y ex miembro del Consejo de la Shura, acusó a los dirigentes de EAU de estar "cegados" por el "odio y los celos" y de volverse contra Arabia Saudí a pesar de contar con su apoyo desde hace décadas. Se refirió en particular al emirato de Abu Dhabi para criticarlo, diciendo que estaba llevando a cabo "complots hostiles bajo la apariencia de diplomacia" y que estaba detrás de varios intentos de desestabilizar la región, añadiendo:

"En mi opinión, lo que Abu Dhabi está practicando el actual estado de caos, destrucción y connivencia con los enemigos sionistas de la nación contra los países árabes e islámicos es una consecuencia natural de la ausencia de un sistema árabe verdaderamente serio, resuelto, decidido y justo que se mantenga a igual distancia de todos."

Tuwaijri afirmó que los EAU, gobernados por Mohammed bin Zayed -un acérrimo opositor al islam político- habían colaborado con Israel en detrimento de los intereses árabes.

"Están intentando sdesplazar la lealtad de la solidaridad árabe e islámica hacia la influencia externa", escribió Tuwaijri.

"¡Qué traición a Dios, a Su Mensajero y a toda la nación! ¡Qué estupidez y miopía! Israel va camino de una rápida desaparición. Y la nación permanecerá, si Dios quiere. Esto es una traición a Dios, a Su Mensajero y a toda la nación, y no puede ignorarse".

Tanto analistas políticos israelíes como árabes han señalado recientemente que la renovada retórica antiisraelí y antisemita de Arabia Saudí muestra que el reino se está alejando de la normalización con Israel en favor de una alianza con los Hermanos Musulmanes, Qatar y Turquía, especialmente ahora que Estados Unidos ha aprobado la solicitud del príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman de tanques estadounidenses y aviones de combate furtivos F-35.

Hussain Abdul Hussain, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, comentó:

"Arabia Saudí está experimentando un importante realineamiento regional, abandonando la búsqueda de un Oriente Medio integrado con una próspera economía del conocimiento y desempolvando la vieja retórica del reino contra el sionismo y a favor de los Hermanos Musulmanes. La semana pasada, Arabia Saudí llegó a presionar al presidente Donald Trump para que perdonara la vida al régimen iraní, archirrival de Riad desde 1979."

"Esto siguió a la separación de Arabia Saudí con Emiratos Árabes Unidos sobre Yemen. La fuerza aérea saudí golpeó activos emiratíes y allanó el camino para que sus aliados yemeníes -principalmente Al-Islah de los Hermanos Musulmanes- se expandieran hacia el sur, hacia Adén. Pero eso fue sólo una pieza del rompecabezas del realineamiento saudí".

Hussain señaló que algunas cuentas de medios sociales saudíes "han surgido ahora como antisemitas en toda regla." Citó una cuenta con considerables seguidores perteneciente a Fawaz al-Laboun en la que se pedía a árabes y musulmanes que eligieran: "Hay dos bandos. Uno es saudí y el otro es judío".

Hussain dijo a principios de este mes que la administración Trump necesita "tener una conversación seria con los saudíes. "Estoy haciendo sonar la alarma; estoy rompiendo el cristal. Estoy diciendo, escucha, estos tipos están cambiando.".

En el pasado, "sólo tenías a estos locos clérigos terroristas, los tipos de Al Qaeda... incitarían contra los judíos", añadió Hussain. "Pero esta semana, los medios de comunicación estatales [saudíes] han incitado contra el plan sionista de dividir la región. Esto es muy nuevo".

Según el periodista israelí Lahav Harkov:

"Los mensajes antiisraelíes y antisemitas de los portavoces del régimen saudí y de los medios de comunicación sancionados por el Estado han aumentado en las últimas semanas, a medida que Riad se ha alejado de una postura más moderada para alinearse con fuerzas islamistas, como Qatar y Turquía....

"Un editorial del periódico gubernamental saudí Al-Riyadh de principios de este mes decía que dondequiera que Israel esté presente, hay ruina y destrucción, y que Israel no respeta la soberanía de los Estados ni la integridad de sus territorios, mientras trabaja para explotar las crisis y los conflictos con el fin de profundizar las divisiones."

Edy Cohen, investigador del Centro Israelí para la Gran Estrategia, declaró a Jewish Insider que el canal de noticias árabe Al Arabiya, respaldado por Arabia Saudí, es "muy antiisraelí, glorifican a los palestinos".

Una de las razones del giro en los mensajes saudíes es que Riyadh tiene "mucho miedo de Israel", dijo Cohen, señalando que considera que las recientes acciones israelíes van en contra de los intereses saudíes.

Cohen señaló que Arabia Saudí se mantuvo mayoritariamente callada ante la violenta represión por parte de Teherán de las recientes manifestaciones a nivel nacional, pero entre bastidores, "los saudíes y los qataríes lideraron una campaña para que Trump no golpeara a Irán."

"[Los dirigentes saudíes] escucharon que [el exiliado príncipe heredero iraní Reza Pahlavi] dijo que tel nuevo Irán normalizará las relaciones con Israel, y eso volvió locos a los dirigentes [saudíes y qataríes]. Imaginen a Irán e Israel juntos... los chiíes y los judíos juntos; es su mayor pesadilla".

Según Harkov:

"Abdul-Hussain situó el pivote saudí en el contexto de sus fracasadas ambiciones regionales. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, conocido como MBS, buscaba pasar de un país que ha dependido del petróleo para vivir ... a un país que se pareciera a Dubái, donde tienes turismo y servicios, lo que ellos llaman una economía del conocimiento. ... Israel es claramente una de las economías del conocimiento más altas del mundo".

"Sin embargo, dijo Abdul-Hussain, 'su experimento acaba de chocar contra un muro y esta transformación no se está produciendo'... Ahora, dijo Abdul-Hussain, 'la herramienta más rápida que [MBS] puede conseguir es volver a conectar con los islamistas. ... Mira cómo Turquía y Qatar utilizan el islamismo todo el tiempo para proyectar influencia, incluso en Gaza ... Está claro que a Washington le gustan por alguna razón, así que [MBS está] pensando, ¿por qué no utilizar el islamismo ... como herramienta para proyectar poder en las fronteras saudíes? Esto significa que tendrán que machacar a Israel".

El destacado periodista israelí Amit Segal también opinó sobre el cambio de postura de Arabia Saudí:

"He aquí la evaluación actualizada que se escucha ahora en importantes capitales de la región: la normalización con Arabia Saudí está muerta, al menos en un futuro previsible. La decisión estratégica de buscar la reconciliación con Israel ha sido sustituida por una salvaje campaña de incitación, cuya profundidad y daños son cuestionables en términos de concienciación. Cuando el "imperio de plástico" de Qatar ataca a Israel a través de Al Yazira, es muy perjudicial, pero cuando el predicador de La Meca envenena a todo el mundo suní contra los israelíes, es algo totalmente distinto.

"En el último mes, Al Arabiya [de propiedad saudí] ha sido peor que Al Yazira en los textos emitidos contra cualquier normalización con Israel. Podcasters saudíes especializados en coches de lujo o deportes de repente están maldiciendo el sionismo y los Acuerdos de Abraham. El contexto más amplio es el enfrentamiento militar saudí-emiratí en Yemen -un ataque que debería preocupar mucho a Israel y Estados Unidos, y que hace las delicias de los Houthis, que ven cómo sus enemigos luchan entre sí.

"¿Por qué ocurre esto? Curiosamente, Israel ha sido víctima de su éxito histórico a la hora de dañar gravemente el proyecto nuclear de Irán y su red de proxies. En 2015, el rey saudí envió a Netanyahu una nota felicitándole por su discurso ante el Congreso contra el acuerdo nuclear. Ahí se sembraron las semillas de la cooperación con los Estados suníes moderados, que culminó en los Acuerdos de Abraham. Cuando la preocupación por Irán alcanzó su punto álgido y el interés por la cuestión palestina tocó fondo, el gobernante de facto, Mohammed bin Salman, se embarcó en una campaña para preparar los corazones para la paz con Israel. La fecha era finales de septiembre de 2023.

"[La invasión de Israel liderada por Hamás] del 7 de octubre lo cambió todo: reavivó el interés árabe por la cuestión palestina y condujo a una guerra entre Israel e Irán en siete frentes. Arabia Saudí recibió gratis en Teherán los bienes que deseaba, y el precio que exigía por la cuestión palestina aumentó bruscamente. Contrariamente a la impresión creada, Netanyahu y [el ex ministro israelí y asesor del primer ministro Ron] Dermer tampoco estaban especialmente dispuestos a pagar ningún precio a los saudíes. "Si no, entonces no-no hay fuerza", dijo Netanyahu en una reunión del gabinete.

"Ahora que los saudíes ya no celebran los Acuerdos de Abraham, intentan socavar sus bases de apoyo, desde Marruecos hasta los Emiratos. Alguien con quien hablé esta semana utilizó un proverbio árabe para explicarlo: "El que no puede alcanzar las uvas dice que están agrias". Yo sugerí una versión israelí, sacada directamente de la tradición de las batallas de defensa aérea: "Si yo no vuelo, nadie vuela".

"Donald Trump tiene un movimiento o dos disponibles en Riad. Israel y sus amigos de la región deberían pedirle que utilice su influencia para detener la campaña tóxica contra su principal legado internacional y dejar claro que un ataque a los acuerdos es un ataque contra él."

La última campaña antiisraelí de Arabia Saudí plantea serias dudas sobre el supuesto deseo del reino de unirse a los Acuerdos de Abraham en primer lugar, así como sobre la fiabilidad a largo plazo de otros supuestos aliados: en particular Qatar, Turquía, Rusia y Pakistán.

En los últimos años, Mohammed bin Salman encontró excusas para aplazarlo, a menudo condicionando la normalización con Israel al establecimiento de un Estado terrorista palestino junto a Israel. Tras la masacre del 7 de octubre, es obvio que un Estado así supondría una amenaza existencial para Israel, como lo sería la presencia de Qatar, Turquía, Hamás, Rusia y Pakistán plantados en la Franja de Gaza cuando Trump ya no esté en el cargo para vigilarla.

Quizá sea el momento adecuado para que Trump reconsidere sus lazos con bin Salman -y otros "amigos" putativos- y cancele el reciente contrato para vender a los saudíes esa flota de cazas furtivos F-35.