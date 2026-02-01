Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia tras imponerse a un incombustible Djokovic

Publicado por Israel Duro 1 de febrero, 2026

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP, derrotó se convirtió en el campeón del Abierto de Australia tras imponerse al incombustible serbio Novak Djokovic en una intensa final. El murciano se convierte así en el jugador más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

El español, de 22 años (Rafael Nadal ganó los cuatro Grand Slams con 24) se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic y se llevó la victoria por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final en la que el serbio siempre mantuvo la cara y dio sensación de poder luchar por el título hasta el último juego.

El número 1 del mundo volvió a dar muestras de su calidad y de su fortaleza mental para sobreponerse a la veteranía y calidad de su rival, el tenista con más grandes en su haber (24) y considerado por muchos como el más grande de la historia.