Publicado por JNS s taff 1 de febrero, 2026

Los legisladores iraníes pidieron el domingo la destrucción de Estados Unidos e Israel, coreando "muerte" a ambas naciones durante una sesión en la que el presidente de la cámara dijo que la República Islámica considera ahora a todos los militares de la UE como grupos terroristas, según Associated Press.

Bruselas anunció el jueves que la Unión Europea designaría al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista por su represión mortal de las protestas en todo el país.

"Al tratar de golpear a la [Guardia], que en sí misma ha sido la mayor barrera para la propagación del terrorismo a Europa, los europeos se han disparado de hecho en el pie y, una vez más por obediencia ciega a los estadounidenses, han decididoen contra de los intereses de su propio pueblo", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, ex comandante de la IRGC, informó AP.

Ley de contramedidas

Qalibaf dijo que la designación se enmarca en el "Artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración del IRGC como Organización Terrorista", según la Agence France-Presse.

Qalibaf hizo el anuncio mientras él y otros legisladores vestían uniformes del IRGC, coreando "Muerte a América" y "Muerte a Israel", según el informe.

