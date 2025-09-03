Rubio advierte que habrá más ataques contra cárteles venezolanos porque incautarlos no funciona: “Lo que los detendrá es destruirlos”

Marco Rubio en una conferencia de prensa con el secretario de Relaciones Exteriores de México AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de septiembre, 2025

El secretario de Estado Marco Rubio defendió este miércoles, desde México, la reciente acción militar ordenada por el presidente Donald Trump contra una embarcación del Tren de Aragua (TdA) en aguas internacionales del Caribe, y advirtió que Washington volverá a golpear al narcoterrorismo con fuerza en cualquier momento.

El martes, Estados Unidos anunció que derribó una embarcación del TdA que transportaba drogas hacia el país.

Según las autoridades, el operativo dejó 11 miembros de la organización terrorista muertos. El hecho dejó en evidencia cómo actuará el Departamento de Defensa en caso de detectar embarcaciones o naves ligadas a organizaciones designadas como terroristas, incluyendo el TdA, los cárteles mexicanos o el Cártel de los Soles liderado por el dictador Nicolás Maduro.

“Ya no vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver a esta gente navegar por el Caribe como si fuera un crucero”, dijo Rubio en una rueda de prensa en el Edificio de la Secretaría de Asuntos Exteriores en la Ciudad de México. Rubio, quien además es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, destacó que la banda criminal Tren de Aragua fue designado organización terrorista en febrero de este año y que el ataque no es un hecho aislado, sino el inicio de una nueva estrategia para enfrentar al marcotrafico internacional.

“El presidente de Estados Unidos ha determinado que las organizaciones narcoterroristas representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. No necesito explicarles por qué”, dijo Rubio, apuntando que el grupo criminal venezolano, también ligado a Maduro, no solo se dedica al tráfico de drogas, sino también al de armas y personas.

Rubio declaró en que la política anterior de Washington de solo incautar y detener narcotraficantes resultaba notoriamente insuficiente.

“Porque estos cárteles de la droga, lo que hacen es que saben que van a perder un 2% de su carga —lo incorporan en su economía. Lo que los detendrá es cuando los destruyes, cuando te deshaces de ellos”, dijo.

El secretario de Estado también alertó sobre la creciente capacidad armada de estas organizaciones, que, según informes de Inteligencia, ya no cuentan con granadas, minas terrestres o armas de fuego en su arsenal, sino que estarían incorporando tecnología más avanzada como drones.

“Estamos cada vez más preocupados de que estos cárteles ya no solo posean minas terrestres y granadas. Ahora estamos viendo el despliegue de tecnología con drones por parte de grupos narcoterroristas que operan desde territorio venezolano”, advirtió Rubio.

El secretario de Estado remarcó que este nuevo enfoque será sostenido y que no se trata de un hecho aislado.

“Volverá a ocurrir. Tal vez esté ocurriendo ahora mismo, no lo sé. Pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”, sentenció.

Con ello, a través de su principal funcionario en política exterior, la Administración Trump envía un claro aviso de que seguirá sus operaciones militares contra las organizaciones criminales que operan desde Venezuela y otras partes del hemisferio.