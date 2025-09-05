Dos F-16 de Maduro volaron sobre un destructor de EEUU y el Departamento de Defensa respondió duro: “El cártel que gobierna Venezuela está fuertemente alertado”

Publicado por Virginia Martínez 4 de septiembre, 2025

Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea venezolana realizaron este jueves un sobrevuelo sobre el USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos que se encuentra en aguas cercanas a Venezuela. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron el hecho y lo describieron como una demostración de fuerza por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Departamento de Defensa advirtió: “Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina de EEUU en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se advierte firmemente al cartel que dirige Venezuela que no intente ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por el ejército estadounidense.”

Buques enviados para enfrentar a redes criminales

El USS Jason Dunham forma parte de una flota enviada recientemente por el Pentágono al Caribe. De acuerdo con las autoridades de defensa, la misión tiene como objetivo enfrentar a cárteles de la droga y a organizaciones relacionadas con el narcoterrorismo en la región. Hasta el momento, no se ha informado si el buque respondió al paso de los cazas venezolanos.

Operativo reciente contra redes criminales

En medio de la escalada, el ilegítimo ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció un aumento en el despliegue de fuerzas dentro del país. Entre las medidas figuran la utilización de drones con diversas misiones, patrullas fluviales en zonas como el Catatumbo y el envío de buques de mayor porte a las aguas territoriales.

“Vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de exploración y vigilancia (…) patrullas navales (…) y buques de mayor porte en nuestras aguas territoriales”, señaló Padrino.