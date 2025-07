La Corte Suprema aceptó tomar un caso que podría cambiar el financiamiento de las campañas electorales a nivel federal

Publicado por Joaquín Núñez 30 de junio, 2025

La Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) aceptó escuchar un caso que podría cambiar el financiamiento de las campañas electorales. Se trata de un desafío republicano a las reglas federales que limitan cuánto dinero pueden coordinar los partidos políticos con sus candidatos

El problema radica en lo que se conoce como "gasto coordinado", el cual realiza un partido político en conjunto con un candidato federal. Para evitar que el gasto de los partidos supere los topes de contribuciones individuales, este gasto está limitado por ley.

Por ejemplo, la Comisión Federal de Elecciones (FEC) establece que el monto máximo que un partido puede gastar en coordinación directa con un candidato a la Cámara de Representantes es de 59.400 dólares por distrito electoral. Con los candidatos al Senado se utiliza una fórmula que tiene en cuenta el tamaño y la densidad poblacional del estado. En efecto, el límite establecido para California es considerablemente más alto que el de Wyoming.

El caso del NRSC

De acuerdo con el argumento republicano, las reglas existentes violan directamente la Primera Enmienda, la cual protege la libertad de expresión. Sostienen que las normas de campaña limitan la capacidad de los partidos de participar en el proceso electoral, en contraste por ejemplo con los Super PACs, grupos que pueden gastar sin límite en caso de que no haya coordinación.

El caso fue inicialmente presentado en 2022 por el actual vicepresidente JD Vance y el Comité Nacional Senatorial Republicano (NRSC), desafiando una disposición de la Ley de Campaña Electoral Federal de 1972. A finales de 2024, un tribunal de apelaciones dictaminó que, si bien los argumentos del NRSC eran válidos, debía respetar el precedente fijado por el máximo tribunal del país.

"La realidad fundamental es que la Corte Suprema no ha anulado la decisión de Colorado de 2001 ni la revisión deferente que aplicó a estas disposiciones de la ley. En un sistema jurídico jerárquico, debemos seguir esa decisión y, por tanto, denegar las impugnaciones generales (faciales) y de aplicación de la Primera Enmienda de los demandantes", escribió el Tribunal del Sexto Circuito en su decisión, citando el fallo del caso FEC vs. Colorado Republican Federal Campaign Committee.

En diciembre del 2024, el NRSC le pidió a la Corte Suprema que intervenga en el caso, afirmando que el Congreso "ha levantado un muro de separación entre el partido y el candidato, obligando a los comités de partido a ingeniárselas para que sus candidatos sean elegidos sin saber nada de ellos".

"El Gobierno no debería restringir el apoyo de un comité de partido a sus propios candidatos. Estos límites a los gastos coordinados violan la Primera Enmienda, y agradecemos la decisión del Tribunal de escuchar nuestro caso. El gasto coordinado sigue siendo una parte crítica de las campañas ganadoras, y el NRSC y el NRCC se asegurarán de que estemos en la posición más fuerte posible para ganar en 2026 y más allá", expresaron de forma conjunta el senador Tim Scott (R-SC) y el congresista Richard Hudson (R-NC), quienes se desempeñan como presidente del NRSC y presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), respectivamente.