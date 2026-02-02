Homan afirma que ya han localizado a 145.000 de los 300.000 'niños perdidos' de la era Biden

Publicado por Carlos Dominguez 2 de febrero, 2026

Las autoridades han localizado más de 145.000 menores inmigrantes no acompañados que estaban desaparecidos bajo la Administración Biden, según declaró el viernes el zar de la frontera, Tom Homan. Las cifras provienen de investigaciones conjuntas de ICE, el FBI y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

"Gracias a sus esfuerzos extraordinarios, hasta ahora han logrado localizar a más de 145.000", informó el funcionario en X. Por el momento, Homan no ha proporcionado detalles sobre la situación o el estado de los menores.

"El presidente Trump prometió que encontraríamos a estos niños, y bajo su firme liderazgo y con su apoyo inquebrantable, los patriotas de estas y otras agencias asociadas han estado —y seguirán— haciendo exactamente eso", añadió.

Según Homan, las agencias federales "continúan incansablemente siguiendo cientos de miles de pistas y llevando a cabo numerosas investigaciones para localizar a más de 300.000 menores extranjeros no acompañados que la Administración Biden entregó a patrocinadores no verificados, perdió de vista y no estaba buscando".

"Hasta encontrar al último de ellos"

Tras asumir el cargo en enero del año pasado, la Administración Trump inició una serie de acciones destinadas a localizar y dar seguimiento a estos menores. Para diciembre, las agencias federales habían "localizado a más de 129.143 menores no acompañados que la Administración Biden perdió", aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Demasiados de estos niños fueron explotados, víctimas de trata y abusados. Continuaremos intensificando los esfuerzos y no nos detendremos hasta encontrar al último de ellos", añadió en un mensaje publicado en X.

Decenas de miles de menores abandonados a su suerte

En un comunicado emitido el pasado noviembre, el DHS informó de que ICE había puesto en marcha una operación conjunta con autoridades estatales y locales para realizar controles de bienestar a 450.000 menores inmigrantes en situación irregular, muchos de los cuales habrían sido entregados a redes criminales de explotación infantil.

"La secretaria Noem está encabezando los esfuerzos para rescatar y frenar la explotación de los 450.000 menores no acompañados que la Administración Biden perdió o entregó a patrocinadores no verificados. Muchos de los niños que cruzaron la frontera solos fueron puestos bajo el cuidado de patrocinadores que resultaron ser traficantes de personas y explotadores sexuales".