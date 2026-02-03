Kristi Noem anuncia despliegue inmediato de cámaras corporales para agentes federales de inmigración en Minneapolis

Publicado por Sabrina Martin 2 de febrero, 2026

Los agentes federales de inmigración que operan en Minneapolis deberán portar cámaras corporales de forma obligatoria, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida entra en vigor de inmediato y se aplica a los agentes de ICE y CBP desplegados en la ciudad.

La decisión se tomó después de que dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieran en incidentes separados mientras se realizaban operativos federales de inmigración en Minneapolis. Según informó Noem, la orden se concretó tras conversaciones con el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, el director de ICE, Todd Lyons, y el comisionado de CBP, Rodney Scott.

Posible expansión nacional

En un mensaje publicado en X, Noem señaló que, a medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional, sugiriendo que la disponibilidad de financiamiento será clave para extender esta medida al resto del país.

“A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional. Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, afirmó.