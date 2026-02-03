Cierre del gobierno: Trump exige a los republicanos de la Cámara la aprobación del acuerdo de gasto para evitar más caos político

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump demandó a los republicanos de la Cámara de Representantes que respalden sin modificaciones el acuerdo de gasto bipartidista aprobado por el Senado la semana pasada, con el objetivo de poner fin al cierre parcial del Gobierno federal que entró en vigor el pasado sábado.

A través de la red Truth Social, el líder republicano afirmó: “Estoy trabajando arduamente con el presidente Johnson para que el acuerdo de financiación actual, que fue aprobado en el Senado la semana pasada, pase por la Cámara de Representantes y llegue a mi escritorio, donde lo convertiré en ley ¡DE INMEDIATO! Necesitamos que el Gobierno vuelva a funcionar, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y enviarlo a mi escritorio SIN DEMORA”.

“No puede haber NINGÚN CAMBIO en este momento”, insistió. “Trabajaremos juntos de buena fe para abordar las cuestiones que se han planteado, pero no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país, un cierre que no beneficia ni a los republicanos ni a los demócratas”.

El paquete en discusión contempla aproximadamente 1.2 billones de dólares para financiar amplias áreas del Gobierno federal hasta el final del año fiscal. Incluye, además, una extensión de apenas dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una fórmula diseñada para ganar tiempo mientras demócratas y republicanos negocian reglas más estrictas para la actuación de los agentes migratorios, en medio de fuertes discusiones sobre el papel del ICE en las redadas migratorias en varias ciudades gobernadas por demócratas.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, está intentando someter la iniciativa a votación en los próximos días. Su margen, por ahora, es reducido, ya que la mayoría republicana es estrecha y el apoyo demócrata luce incierto. De hecho, varios legisladores del partido azul buscan ajustes en la estrategia migratoria de la Administración Trump antes de aprobar más fondos para el DHS. Los últimos acontecimientos en Minneapolis, donde hubo dos tiroteos fatales distintos donde estuvieron involucrados dos agentes del ICE, han generado más presión demócrata.

Dentro del propio Partido Republicano también hay resistencias. Un grupo de conservadores impulsa la incorporación de la denominada VOTE Act, que exigiría identificación obligatoria para votar. Los demócratas, en cambio, rechazan la propuesta y genera otro punto de conflicto para una rápida aprobación. Desde el Senado, el líder demócrata Chuck Schumer alertó que añadir esa medida sería una “píldora venenosa” capaz de hundir toda la legislación y truncar las negociaciones.

Trump, que ha hecho de la aplicación estricta de la ley migratoria una prioridad de su segundo mandato, busca evitar que el cierre interfiera con dichas operaciones. Al mismo tiempo, la Casa Blanca evalúa reducir próximamente el despliegue de agentes federales en Minneapolis, una señal de que el Gobierno intenta bajar la temperatura política.

Para Trump, prolongar el cierre implicaría abrir un frente de incertidumbre en un momento marcado por el debate migratorio y la presión legislativa. De ahí su llamado a la unidad y a una aprobación inmediata del acuerdo.