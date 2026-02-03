Trump firma la ley que pone fin al cierre parcial, pero el debate sobre la financiación del DHS continúa

Publicado por Williams Perdomo 3 de febrero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó el martes un proyecto de ley de gastos que pone fin al cierre parcial del Gobierno de cuatro días. La legislación fue enviada de inmediato a la Casa Blanca y el presidente Donald Trump la firmó poco después, convirtiéndola en ley y dando por terminado el cierre iniciado el viernes a medianoche.

El paquete, que había sido bloqueado por la oposición demócrata a la financiación de la ofensiva migratoria del Gobierno, financia a agencias como los departamentos de Guerra, Estado y Tesoro, así como a otras dependencias federales, hasta finales de septiembre y el cierre del año fiscal.

La votación de 217 a 214 se dio tras la aprobación previa del paquete por parte del Senado la semana pasada. 21 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación y un número igual de republicanos se opusieron en lugar de cumplir con las demandas demócratas de reformar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Cámara no logró aprobar el texto antes del viernes, lo que provocó el cierre parcial del Gobierno.

Un acuerdo temporal que deja el conflicto abierto

Aunque la ley firmada por Trump restablece el funcionamiento del gobierno federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo quedó financiado hasta el 13 de febrero. Esto obliga a republicanos y demócratas a retomar de inmediato las negociaciones para definir un plan de financiación a más largo plazo para la agencia.

Las negociaciones para obtener nuevos fondos para el DHS fracasaron tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis, la ciudad de Minnesota que se ha convertido en el punto álgido de la amplia ofensiva inmigratoria del presidente republicano.