Trump anuncia un acuerdo comercial con India tras conversación con Narendra Modi

Publicado por Diane Hernández 2 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este lunes un acuerdo comercial con India tras una llamada telefónica con el primer ministro Narendra Modi, en la que ambos líderes sellaron una serie de compromisos que modifican la relación económica bilateral y alinean a Nueva Delhi con parte de la política exterior de Washington.

Trump informó del acuerdo a través de su red social Truth Social, describiendo a Modi como "uno de mis mejores amigos" y detallando que se alcanzó un entendimiento inmediato sobre tarifas arancelarias y comercio energético.

Según el mandatario, Estados Unidos reducirá sus aranceles recíprocos sobre productos indios del 25 % al 18 %, mientras que India acordó eliminar aranceles sobre productos estadounidenses y ampliar sus compras de bienes estadounidenses, con un compromiso valorado en cientos de miles de millones de dólares en sectores como energía, tecnología, agricultura y otros.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP que la medida incluye la eliminación del arancel adicional del 25% que Trump había impuesto como presión por la compra de petróleo ruso por parte de India, tras el cual Nueva Delhi decidió dejar de importar crudo de Moscú.

El presidente estadounidense también afirmó que India podría aumentar la adquisición de petróleo de Venezuela, en lugar de comprarlo a Rusia, como parte de una estrategia para contrarrestar la capacidad de Moscú de financiar su maquinaria de guerra.

Contexto de tensiones comerciales y geopolíticas

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos e India habían estado tensas el año pasado luego de que Trump impusiera aranceles de hasta el 50 % en ciertos productos indios, combinando una tasa recíproca del 25% con un 25% adicional relacionado con las importaciones de petróleo ruso.

La decisión de reducir los aranceles se presenta después de meses de negociaciones y presiones de Washington para que India disminuyera su dependencia energética de Rusia, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El giro de Nueva Delhi hacia fuentes alternativas de energía, incluido el crudo venezolano, representa un cambio significativo en su estrategia energética.