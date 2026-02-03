Turning Point ofrecerá un espectáculo de medio tiempo alternativo con Kid Rock

Publicado por Williams Perdomo 3 de febrero, 2026

Turning Point USA anunció que presentará un concierto durante el medio tiempo del Super Bowl este domingo por la noche como contraprogramación al espectáculo oficial de medio tiempo de la NFL.

El evento contará con la participación de artistas como Brantley Gilbert, Gabby Barrett, Lee Brice y Kid Rock.

Entre tanto, el concierto de medio tiempo del Super Bowl tendrá como cabeza de cartel al hispano Bad Bunny, quien ha sido un crítico abierto de la Administración Trump.

"Planeamos tocar grandes canciones para la gente que ama a Estados Unidos", dijo Kid Rock en un comunicado, obtenido por The New York Times, anunciando su actuación.

Anunciado como el “Espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense”, celebrará “la fe, la familia y la libertad”, según un anuncio de este lunes de TPUSA, la organización fundada por Charlie Kirk.

De acuerdo con la información, el evento se transmitirá a través de las distintas redes sociales de TPUSA, como YouTube, X y Rumble, además de otras plataformas vinculadas a la derecha, entre ellas el servicio de streaming Daily Wire+, Real America’s Voice y One America News Network.