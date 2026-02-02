Encuesta: la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando la agenda de deportaciones de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 2 de febrero, 2026

Una nueva encuesta de Cygnal encontró que la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando la agenda de deportación de la Administración Trump. El sondeo, realizado entre el 27 y el 28 de enero, mostró que el 61% apoya la deportación de aquellos que están ilegalmente en el país, mientras que el 58% se opone a desfinanciar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Aunque la encuesta se realizó en medio de una polémica nacional tras la muerte del civil Alex Jeffrey Pretti durante una operación federal de inmigración, los números arrojaron que la agenda migratoria del presidente Donald Trump sigue siendo popular.

En efecto, el 73% de los estadounidenses considera que aquellos que entraron ilegalmente al país rompieron la ley, incluso es lo que opinaron el 48% de los demócratas.

A la hora de hablar de deportaciones, el 61% se mostró a favor, incluido el 64% de los votantes indecisos y el 59% de los independientes. En esta opción, los demócratas mostraron un fuerte rechazo, dado que el 67% se opone y solo el 25% está a favor.

Sobre el trabajo de los agentes de ICE, la mayoría de los estadounidenses apoya que apliquen las leyes de inmigración para expulsar a los inmigrantes ilegales. Esto incluye al 54% del total, al 59% de los indecisos y al 52% de los independientes.

"Los votantes ven la inmigración ilegal como una simple cuestión de ley y orden. Los datos no dejan lugar a dudas. Los estadounidenses quieren que se aplique la ley, quieren que se expulse a los inmigrantes ilegales y castigan a los políticos que intentan impedir que el ICE haga su trabajo", explicó Brent Buchanan, director ejecutivo y fundador de Cygnal.

En cuanto a la boleta genérica para las elecciones de medio término del 2026, los demócratas aventajan a los republicanos por un margen de cuatro puntos porcentuales, 48% a 44%. Entre los indecisos, esa brecha se agranda a ocho puntos y a catorce con los independientes.

Sin embargo, desde Cygnal señalaron que "los votantes recompensan a los candidatos que apoyan la deportación y la aplicación de la ley por parte de ICE", por lo que "los intentos de los demócratas de debilitar o desfinanciar a las agencias de seguridad empujan a los votantes decisivamente hacia el Partido Republicano".