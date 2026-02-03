El plan para terminar el cierre parcial del Gobierno supera un paso clave en el Senado y llega a la Cámara de Representantes

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de febrero, 2026

Un acuerdo bipartidista del Senado, destinado a poner fin al actual cierre parcial del gobierno, superó un importante paso procedimental a última hora del lunes de que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobara el acuerdo negociado por el Senado con la Casa Blanca, encontrando una resistencia mínima por parte de los republicanos que integran el panel. La propuesta aún enfrenta un desafío procedimental crucial en el pleno de la Cámara mediante una llamada “votación de la regla”, la cual requiere una mayoría simple para habilitar el debate y la votación final. Dado que las votaciones en la Cámara suelen dividirse según líneas partidistas, el presidente republicano de esta, Mike Johnson, necesitará un respaldo casi unánime de los legisladores de su partido para sacar adelante la medida.

El cierre parcial, que ya entra en su tercer día, ha interrumpido aproximadamente el 78 % de las operaciones del gobierno federal después de que el Congreso no lograra enviar los proyectos de asignaciones presupuestarias restantes al escritorio del presidente Donald Trump antes de la fecha límite del 30 de enero.

Margen para nuevas negociaciones bipartidistas

Previamente, los legisladores de la Cámara habían aprobado un paquete bipartidista de proyectos de gasto destinado a financiar el gobierno hasta el final del año fiscal 2026, el 30 de septiembre. Ese esfuerzo se vino abajo luego de que los demócratas se opusieran en bloque al plan, citando objeciones a las agresivas acciones de control migratorio de Trump en Minneapolis. Posteriormente, los demócratas del Senado también retiraron su apoyo, en protesta por las disposiciones de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras la muerte a tiros de un segundo ciudadano estadounidense a manos de agentes migratorios en Minneapolis.

En respuesta, Trump ordenó la retirada del personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la ciudad —la agencia cuyos agentes estuvieron involucrados en el tiroteo— y reemplazó a altos funcionarios que dirigían el operativo de control. No obstante, los demócratas están presionando por restricciones adicionales, incluidos requisitos de órdenes judiciales, para limitar aún más la actuación de los agentes federales en la zona.

Según varios medios de comunicación, de acuerdo al compromiso que ahora avanza, se restablecería el financiamiento para las agencias atrapadas en el estancamiento político —incluidos los departamentos de Guerra, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Trabajo y Educación— mientras que el financiamiento del DHS se mantendría en los niveles actuales por dos semanas adicionales. Dicha extensión a corto plazo buscaría dar margen para nuevas negociaciones bipartidistas de cara a un acuerdo de financiamiento de más largo plazo.