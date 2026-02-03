"Nos llevamos muy bien": tras meses de tensión, Trump y Petro culminan una reunión cordial en la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este martes su primer encuentro cara a cara en la Casa Blanca marcando un giro total con respecto a sus múltiples confrontaciones públicas y amenazas diplomáticas.

La reunión, catalogada como “cordial” por las partes, se extendió por más de dos horas y se llevó a cabo a puerta cerrada, centrándose en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la situación política en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

A pesar de la ausencia de una ceremonia oficial de bienvenida, las imágenes difundidas mostraron a ambos líderes conversando de manera relajada en el Despacho Oval, acompañados por sus respectivas delegaciones. En el encuentro, además del secretario de Estado Marco Rubio estuvo presente el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, un crítico fuerte de Petro.

En declaraciones posteriores, Trump se refirió brevemente a la reunión con Petro: “Sí, trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso, estamos trabajando en otras cosas también, incluyendo sanciones, y tuvimos una reunión muy buena”.

Por su parte, Petro calificó el encuentro como "positivo" y destacó un "aire optimista" en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Durante su conferencia de prensa desde la embajada colombiana en Washington D.C., el mandatario colombiano señaló que discutieron sobre la reactivación económica de Venezuela y el rol de EEUU y Colombia en dicho proceso.

La reunión, inevitablemente, estuvo marcada por los enfrentamientos previos entre ambos mandatarios. A finales de 2025, Trump calificó a Petro como un "líder del narcotráfico ilegal", y en enero, tras la captura de Maduro, insinuó acciones militares contra Colombia. Petro, a su vez, ha criticado duramente a Trump durante todo su mandato, incluyendo la operación estadounidense contra Maduro, calificándola de "secuestro" y "violación de la soberanía latinoamericana".

Petro, incluso, en el marco de la Asamblea General de la ONU, apareció en las calles de Nueva York con un megáfono abogando abiertamente por la sedición contra Trump por parte del Ejército estadounidense. Aquel episodio le valió una revocación de la visa al mandatario colombiano.

A pesar de estas tensiones, una llamada telefónica entre ambos líderes el 7 de enero pareció suavizar y reencaminar las relaciones. Trump describió la conversación como "un gran honor" y extendió una invitación a Petro para visitar la Casa Blanca.

Durante el encuentro, Petro solicitó a Trump que mediara en una disputa comercial entre Colombia y Ecuador y presentó una lista de narcotraficantes que, según él, residen fuera de Colombia, incluyendo en Estados Unidos. Además, discutieron sobre la posibilidad de que Colombia desempeñe un papel en la estabilización de Venezuela.

El gesto simbólico de Trump al firmar una copia de su libro "The Art of the Deal" con la dedicatoria "Gustavo: un gran honor. Amo a Colombia" fue compartido por Petro en la red social ‘X’, acompañado de una fotografía de ambos líderes en el Despacho Oval.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Aunque persisten diferencias significativas en términos políticos e ideológicos entre Trump y Petro, el encuentro cordial parece impulsar una reconfiguración de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia.