Publicado por Joaquín Núñez 3 de febrero, 2026

William Stevenson, exesposo de Jill Biden, fue arrestado acusado de asesinato en primer grado. De acuerdo con la Policía del Condado de New Castle en Delaware, el hombre de 77 años habría asesinado a su actual esposa, Linda Stevenson, de 64 años. La detención se produjo tras la acusación formal emitida por el Tribunal Superior del Condado de New Castle.

El pasado 28 de diciembre, Linda Stevenson fue encontrada sin vida en su sala de estar, luego de que agentes locales acudieran a atender una disputa doméstica. Su cuerpo fue examinado por la División de Ciencias Forenses de Delaware.

Su obituario no mencionó a su pareja, solo sus gustos personales. Por ejemplo, se refirió a su afición por los Philadelphia Eagles y su pasión por su negocio de contabilidad. “Linda será recordada como tenaz, bondadosa y de una lealtad inquebrantable. Su fuerza, resiliencia y amor inquebrantable por su familia y amigos jamás serán olvidados, y su ausencia será profundamente sentida por todos los que la conocieron”, se lee en el obituario.

La investigación sobre su muerte duró varias semanas, y terminó con el arresto y la acusación de su esposo, el señor Stevenson.

Según informaron las autoridades locales, fue trasladado a la Institución Correccional Howard Young después de no pagar una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

Cuando Jill Biden se casó con William Stevenson

La ex primera dama estuvo casada con Stevenson entre 1970 y 1975, cuando la pareja decidió divorciarse. Dos años después, se casaría con el entonces senador Joe Biden.

Biden y Stevenson se conocieron cuando eran estudiantes universitarios en la Universidad de Delaware. Al momento de la boda, ella tenía 18 años.

"Mirando atrás, puede parecer que esa relación fue un error de juventud. Pero hubo un tiempo en el que realmente creía que estábamos destinados el uno para el otro", escribió Jill Biden en su autobiografía de 2019, 'Donde entra la luz: construir una familia, descubrirme a mí misma'.

"Era carismático y emprendedor, y finalmente montó su propio negocio. Alquilamos una casa moderna y elegante. De repente, ya no era solo una estudiante que comía comida barata y vivía en una residencia de estudiantes, ahora era una esposa. Mis padres no se opusieron; de hecho, les encantaba. Y lo más importante, pensaba que había encontrado un amor como el de mis padres, una relación basada en la lealtad y la devoción", añadió.

Sobre la separación, escribió que ambos tenían diferencias "irreparables" y que no quería conformarse con un "amor falso".