Tras meses de negociaciones, los Clinton aceptaron testificar sin restricciones en la investigación sobre Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 2 de febrero, 2026

Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre Jeffrey Epstein. La decisión del matrimonio demócrata llega tras meses de negociaciones y mientras el Comité de Reglas se preparaba para votar una orden de desacato en su contra. Todavía no está claro cuándo y dónde testificarán.

Durante meses, el matrimonio demócrata se había resistido a aceptar los términos de James Comer, presidente del Comité de Supervisión. En la tarde del lunes, los Clinton habían aceptado hacer una declaración parcial y solo con ciertos temas sobre la mesa, algo que fue rechazado por el republicano de Kentucky.

Horas después, los abogados de los Clinton aceptaron todas las demandas de Comer, cerrando así una extensa negociación.

"Ellos negociaron de buena fe. Tú no. Te dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ti no te importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", expresó al respecto el portavoz de la oficina de Clinton, Ángel Ureña, en referencia a Comer.

La citación a los Clinton fue aprobada en julio por un subcomité de Supervisión de la Cámara. Además del poderoso matrimonio demócrata, otros de los nombres citados fueron los exdirectores del FBI, James Comey y Robert Mueller; y los exfiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, William Barr, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.

Uno de los que ya declaró fue Barr, quien sirvió como fiscal general entre 1991 y 1993, durante la Administración de George H.W. Bush, como así también durante parte de la primera Administración Trump.

Si bien el testimonio de Barr fue a puertas cerradas, Comer reveló algunos detalles: "Dijo que nunca había visto nada que implicara al presidente Trump en nada de esto, y que creía que, si hubiera habido algo relacionado con el presidente Trump en relación con la lista de Epstein, pensaba que la Administración Biden probablemente lo habría filtrado".

A finales de noviembre, el presidente Trump firmó la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos y registros relacionados con Epstein que no estén clasificados. El proyecto había sido aprobado por amplias mayorías bipartidistas tanto en el Senado como en la Cámara.