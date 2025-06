El senador Thom Tillis se retira tras las duras críticas de Trump y desata una danza de nombres en Carolina del Norte para sucederlo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de junio, 2025

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, confirmó este domingo que no buscará la reelección en 2026 en medio de un enfrentamiento abierto con el presidente Donald Trump y divisiones dentro del Partido Republicano.

Tillis, quien representa a Carolina del Norte en el Senado desde 2015, fue uno de los dos republicanos que se desmarcó del presidente al votar contra su ambicioso paquete fiscal, conocido como el “gran, hermoso proyecto de ley”, que contempla recortes de impuestos, modificaciones al sistema de salud, aumentos de fondos públicos para seguridad, entre otras disposiciones.

La respuesta de Trump al voto en contra de Tillis fue inmediata. El presidente calificó al senador de “hablador y quejoso”, advirtiendo públicamente que respaldaría a un rival en las primarias para evitar su reelección. A las horas, Tillis decidió dar un paso al costado y Trump lo celebró por todo lo alto.

“¡Grandes noticias! El ‘senador’ Thom Tillis no buscará la reelección”, escribió Trump en Truth Social.

“Para todos los republicanos que buscan recortar costos, entre los cuales me incluyo, RECUERDEN, todavía tienen que ser reelegidos. ¡No se pasen de la raya! Recuperaremos todo, multiplicado por 10, con CRECIMIENTO, más que nunca”, añadió en otro post.

En el comunicado donde informó sobre su decisión de no buscar la reelección, el senador cuestionó el clima político actual en Washington DC, criticando abiertamente al sistema bipartidista por no oponerse a lo que considera extremos.

“Demasiados funcionarios electos están motivados por la política pura y dura y realmente no les importa un carajo la gente a la que prometieron representar”, dijo el senador republicano.

Tillis también denunció que cada vez son menos los líderes dispuestos a buscar consensos y ejercer un pensamiento independiente sobre las líneas duras de su partido.

"En Washington, en los últimos años, se ha vuelto cada vez más evidente que los líderes dispuestos a abrazar el bipartidismo, el compromiso y el pensamiento independiente se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción", escribió el senador, quien además señaló que la decisión no fue difícil de tomar.

"Como muchos de mis colegas han notado en el último año, y a veces incluso han bromeado al respecto, no he estado precisamente entusiasmado con la idea de postularme para otro mandato. Eso es cierto, ya que la elección es entre pasar otros seis años navegando el teatro político y el estancamiento partidista en Washington o pasar ese tiempo con el amor de mi vida, Susan, nuestros dos hijos, tres hermosos nietos y el resto de nuestra familia en casa. No es una elección difícil, y no buscaré la reelección".

Con su retiro confirmado, ya empezó la danza de nombres para sucederlo. Según Fox News, el congresista y veterano militar Pat Harrigan, electo en 2024 para representar el décimo distrito del Congreso de Carolina del Norte, es uno de los primeros políticos que está sopesando seriamente una postulación para el Senado.

Fox News también citó como potencial candidato al representante Tim Moore, quien representa el distrito 14 del Congreso de Carolina del Norte.

Con este escenario planteado, Carolina del Norte se perfila como el gran campo de batalla de cara a las elecciones de medio término, con una interna republicana que promete ser profunda y un escaño clave en juego que podría definir el futuro del Senado y, por ende, del Congreso.