El delirante "plan maestro" de la Administración Trump para Gaza

3 de febrero, 2026

En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Jared Kushner, yerno del presidente Donald J. Trump, presentó su "Nueva Gaza" plan maestro que esboza una visión de posguerra para transformar el territorio en un centro de"turismo costero" y comercio.

El plan cuenta con 180 rascacielos de lujo, nuevos corredores logísticos, un puerto, un aeropuerto y 100.000 viviendas, junto con importantes zonas industriales/centros de datos.

Este es el segundo plan económico presentado por Kushner desde que en 2019 se publicara "De la paz a la prosperidad: Una nueva visión para el pueblo palestino y el Oriente Medio ampliado", también conocido como el "Trato del Siglo." La parte económica de ese plan era una inversión de 50.000 millones de dólares para transformar la economía palestina en 10 años. El acuerdo pretendía financiar 179 proyectos en Cisjordania, la Franja de Gaza y los países vecinos.

Lamentablemente, ese "Acuerdo del Siglo" no llegó a materializarse: fue rechazado como "conspiracion" por los palestinos, que dijeron considerarla una propuesta fuertemente sesgada y proisraelí que viola el derecho internacional y les niega un Estado palestino y el "derecho al retorno", lo que significa inundar Israel con millones de descendientes de refugiados palestinos y convertir a los judíos en una minoría en su propio país, el mismo plan, de hecho, que el actual esfuerzo por islamizar Europa y Estados Unidos mediante la demografía.

"No hay ni una sola cosa positiva en el 'Acuerdo del Siglo'", el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas dijo en febrero de 2020.

"Nadie podría aceptar este plan para una población de 13 millones de personas. No hay ninguna oportunidad real en él. Este acuerdo se rechaza categóricamente y no tiene cabida en la mesa de negociaciones."

Hamas también rechazó el "Acuerdo del Siglo". Entonces, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh denunció el acuerdo como una "flagrante violación contra nuestra tierra, nuestro pueblo y la Ummah [nación] islámica", y añadió:

"Declaramos nuestro rechazo absoluto a todos los puntos incluidos en el acuerdo anunciado por Trump. Confirmamos que está prohibido aceptar cualquier plan que abdique o renuncie a los derechos del pueblo palestino o a los principios nacionales palestinos. Palestina y su justa causa nunca se verán comprometidas ni divididas. Confirmamos que todas las opciones están abiertas para que el pueblo palestino haga frente al agresivo "Acuerdo del Siglo" que tiene como objetivo la existencia palestina: la tierra, el pueblo, la historia y la identidad árabe e islámica."

La AP y Hamás, sin embargo, se han abstenido hasta ahora de comentar el nuevo plan maestro de Kushner para Gaza. Eso se debe probablemente a que están convencidos de que el plan no es viable y correrá la misma suerte que el "Acuerdo del Siglo".

Además, la AP y Hamás aparentemente no quieren enemistarse con Trump descartando de plano el plan de su yerno. En su opinión, Trump es el único que puede impedir que Israel reanude la guerra en la Franja de Gaza y destruya la infraestructura militar y terrorista de Hamás.

Aunque Kushner ha exigido a Hamás y a las demás entidades terroristas de Gaza que se desarmen para garantizar el éxito de su plan, los líderes del grupo terrorista siguen rechazando todos los llamamientos a deponer las armas.

La semana pasada, el alto cargo de Hamás Mousa Abu Marzouk dijo que su grupo nunca había acordado, en ninguna fase, entregar sus armas. Insistió en que la cuestión de las "armas de la resistencia" nunca había sido objeto de negociaciones en ninguna fase. "En el plan de Trump [para poner fin a la guerra de Gaza] acordamos un marco general para poner fin a la guerra, pero la cuestión de las armas aún no se ha planteado en las negociaciones", declaró Abu Marzouk a la cadena de televisión estatal qatarí Al Yazira.

Aunque Hamás acceda a entregar algunas de sus armas como parte de una fachada para apaciguar a Trump, el grupo terrorista seguirá sin duda conservando o sustituyendo tantas como sea posible para mantener una presencia militar, política y de seguridad en la Franja de Gaza.

A Hamás no le preocupa el recién creado comité tecnocrático palestino que debe gobernar la Franja de Gaza: el comité no supone una amenaza directa para el grupo terrorista.El comité tiene como principal misión gestionar los asuntos civiles, prestar servicios esenciales como agua, electricidad, sanidad y educación, y reconstruir las infraestructuras. La seguridad seguirá en manos de Hamás, cuyos miembros seguirán gobernando sin duda a través de un gobierno en la sombra. Con miles de milicianos de Hamás todavía deambulando por las calles de la Franja de Gaza, el comité tecnocrático, por el contrario, estará a merced del grupo terrorista.

Volvamos al plan maestro de Kushner. La suposición de que impulsar la economía palestina tendría un efecto moderador sobre los palestinos ya ha demostrado ser delirante. Tras la firma del Acuerdo de Oslo entre Israel y la OLP en 1993, la comunidad internacional vertió miles de millones de dólares en los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Esta beneficencia, sin embargo, no impidió que Hamás, cuyo objetivo declarado es la destrucción de Israel, ganara popularidad y venciera en las elecciones legislativas de la AP de 2006.

La ayuda internacional, además, no impulsó al entonces presidente de la AP, Yaser Arafat, ni a su sucesor, Abbas, a hacer concesiones de gran alcance a Israel durante las negociaciones de paz. Tanto Arafat como Abbas rechazaron plácidamente varias propuestas de paz formuladas por dirigentes israelíes.

Los palestinos rechazaron por primera vez una oferta del entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, en la cumbre de Camp David de 2000. La oferta incluía un Estado palestino en la mayor parte de Cisjordania y la Franja de Gaza con partes de Jerusalén oriental.

En 2008, el entonces primer ministro israelí Ehud Olmert propuso un plan que habría proporcionado más del 90% de Cisjordania y un intercambio de tierras por el territorio restante.Los palestinos rechazaron la propuesta.

En 2010, el ex presidente israelí Shimon Peres, durante una reunión con el entonces primer ministro ruso Vladimir Putin, habló de su visión para convertir Gaza en el "Singapur de Oriente Medio":

"Ahora mismo, prácticamente nos hemos retirado de Gaza, que no está siendo ocupada. Actualmente estamos aplicando un programa de restauración..... Se han abierto todos los pasos fronterizos. Estamos decididos a convertir Gaza en el mismo tipo de entidad próspera que Singapur. "

En mayo de 2024, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expuso un plan de paz duradera y reintegración de la Franja de Gaza en la economía regional mediante grandes inversiones económicas y en infraestructuras. Los palestinos también rechazaron ese plan.

Construir rascacielos y un aeropuerto en la Franja de Gaza no cambiará la opinión de los palestinos sobre Israel. Los palestinos no van a renunciar al "derecho al retorno" por la inversión extranjera en la Franja de Gaza. Hamás no va a reconocer el derecho de Israel a existir ni a renunciar a su Yihad (guerra santa) contra la "entidad sionista" a causa de nuevas viviendas, apartamentos de lujo y complejos turísticos. La única manera de cambiar los corazones y las mentes de los palestinos es mediante un proceso profundo y exhaustivo de reeducación y una presión seria y real, por una vez, del mundo exterior. Esto requiere un liderazgo valiente, fuerte y pragmático, tanto por parte de los palestinos como de la comunidad internacional, un atributo que, lamentablemente, no parece existir.