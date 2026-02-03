EEUU derriba un dron iraní que se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo

Publicado por Sabrina Martin 3 de febrero, 2026

El ejército de Estados Unidos destruyó este martes un dron iraní que se aproximó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en un nuevo incidente que ocurre en medio del aumento de tensiones entre Washington y Teherán.

El Comando Central de EEUU (Centcom) informó que un avión de combate F-35C derribó un dron Shahed-139 luego de que la aeronave no tripulada realizara maniobras dirigidas hacia el grupo de ataque del portaaviones. La acción se produjo mientras fuerzas estadounidenses operaban en aguas internacionales.

Centcom confirmó que no hubo heridos ni daños en equipos militares estadounidenses.

Maniobras “innecesarias” pese a intentos de desescalada

El portavoz de Centcom, el capitán Tim Hawkins, afirmó en un comunicado a The Hill que el dron iraní se acercó al portaaviones pese a que las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para evitar una confrontación.

De acuerdo con la versión oficial, la aeronave no tripulada continuó su trayectoria hacia el buque, lo que llevó a su neutralización por parte de la Marina.

Presencia militar en medio de advertencias de Trump ataques contra Irán.

El Pentágono ha incrementado su despliegue en la zona, con una amplia presencia de buques de guerra, aeronaves de combate y aviones de carga cerca del territorio iraní.

El USS Abraham Lincoln y su grupo de destructores llegaron a la región de Centcom la semana pasada, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha advertido sobre la posibilidad de autorizarEl Pentágono ha incrementado su despliegue en la zona, con una amplia presencia de buques de guerra, aeronaves de combate y aviones de carga cerca del territorio iraní.

Amenaza paralela contra un buque comercial de EEUU

Ese mismo martes se registró un segundo episodio de tensión en la región. Centcom informó que fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán amenazaron con abordar y capturar un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses que navegaba cerca del Estrecho de Ormuz.

Dos lanchas del IRGC y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a alta velocidad e intentaron tomar control de la nave.

Intervención naval estadounidense

El destructor lanzamisiles USS McFaul se encontraba en la zona y escoltó al buque, con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según Centcom, esta acción permitió desescalar la situación y garantizar la seguridad del petrolero.

Hawkins afirmó que Estados Unidos no tolerará amenazas ni acoso iraní en aguas y espacios aéreos internacionales, y advirtió que este tipo de acciones incrementa el riesgo de errores de cálculo y de inestabilidad regional.